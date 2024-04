Dvojí kvalita potravin byla jedním z témat středeční debaty občanů s prezidentem Petrem Pavlem. Uskutečnila se v uherskohradišťském Slováckém divadle a spoluorganizoval ji Deník. Podle prezidenta není chyba na straně Evropské unie, ale je to naše vlastní blbost.

Debata ve Slováckém divadle s prezidentem Petrem Pavlem, 17. dubna 2024, Uherské Hradiště | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Jeden z diváků středeční debaty s prezidentem Petrem Pavlem, kterou ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti moderovali politická redaktorka Deníku Kateřina Perknerová a tamní herec Josef Kubáník, položil otázku týkající se dvojí kvality potravin. Podle něj se v České republice tento problém roky neřeší.

Pavel má naopak za to, že řeší. „Dlouho se tím zabývala i česká eurokomisařka Věra Jourová. Chyba není na straně Evropské unie, je to naše vlastní blbost. My si ale poptáváme zboží nižší kvality. To není na dodavatelských řetězcích, ty nám dodají jen to, co si chceme odebrat,“ řekl.

Když sem totiž řetězce dopraví druhou či dokonce třetí jakost potravin, někdo na tom podle něj vydělává. Je na naší kontrole, autoritách a příslušných organizacích, aby tu bylo stejné zboží jako v jiných zemích. „Nyní ale dáváme přednost ceně před kvalitou. Když budeme mít první kategorii potravin, bude o něco dražší,“ upozornil prezident.

Podle jeho slov by ho také naštvalo, kdybychom si objednali stejný jogurt jako Němci a přitom by byl v Německu výrazně lepší a u nás horší. Pídil se po tom, protože problém zajímal i jeho manželku Evu. Chtěli tomu přijít na kloub. „Většina viny je ale opravdu u nás,“ podotkl.

Netočit se ve spirále

Dvojí kvalita potravin a jiného zboží je podle českého zákona o ochraně spotřebitele klamavou obchodní praktikou. Na tuzemský trh nemůže být uváděn výrobek, který prodávají minimálně ve dvou dalších státech Evropské unie, u nás má stejný obal, ale odlišné složení a vlastnosti. Hrozí za to pokuta až padesát milionů korun.

Na problém dlouhodobě upozorňují politici z celého spektra. V minulosti jej řešil třeba bývalý premiér a dnešní lídr opozice Andrej Babiš (ANO) nebo někdejší ministr zemědělství za ČSSD Miroslav Toman. Premiér Petr Fiala (ODS) se jej (včetně ceny) loni snažil demonstrovat kupříkladu na čokoládové pomazánce z lískových oříšků Nutella.

Podle Pavla si Češi oproti Evropské unii mohou nejen za dovážení potravin nižší jakosti, ale i za jiné věci týkající se nejrůznějších regulací. „Určitá evropská směrnice něco reguluje, je výrazně jednodušší, než co my z toho pak uděláme,“ sdělil taktéž ve středeční debatě. Podle něj pak vznikne paskvil vyžadující práci třeba padesáti dalších úředníků, kteří kontrolují to, co jsme si sami vytvořili, aniž bychom museli.

Uvedl k tomu příklad kamaráda, který má stejný předmět podnikání tady a v Belgii. Tam ale stačí na stejné úkony jeden jednoduchý formulář, tady jich musí vyplnit asi deset a jít na tři úřady. Vše přitom vychází z totožné evropské směrnice. Je podle něj třeba hledat cesty k nápravě, abychom si nečinili věci složitější a netočili se ve spirále.