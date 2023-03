Petr Pavel se stal čtvrtým českým prezidentem. Jaký bude a co od něj čekat? Na to se nové hlavy státu každých čtrnáct dní zeptá redaktorka Deníku Kateřina Perknerová v pravidelných debatách. Odstartují už 14. března.

Projev prezidenta Petra Pavla z balkonu | Video: Deník/Michal Bílek

Z inauguračního dne si každý odnesl nějaký dojem, střípek, pocit. Optimistické vyhlídky, možná zklamání. Hlasy těch méně nadšených ovšem byly v menšině. Ve Španělském sále při číši vína s prezidentským párem vládla radostná atmosféra těhotná nadějí. Že Petr Pavel bude civilní hlava státu, která se nepovyšuje a bude se snažit naslouchat všem. Že lobbisté všeho druhu to u něj budou mít těžké. Že bude dobře reprezentovat stát v zahraničí. Že se bude snažit domluvit s jakoukoli vládou. Že bude dodržovat literu i duch Ústavy České republiky.

Klíčové momenty inaugurace Petra Pavla: Respekt, návrat standarty i dojemné díky

Zatímco uvnitř skoro všichni zpívali se Spirituál kvintetem, že jednou budem dál, jen víru mít, pod schodištěm se krčil šéf administrativního odboru hradní kanceláře Jan Novák, který patřil do nejbližšího okruhu Miloše Zemana. Což symbolicky vyjadřovalo, že žádný strom neroste do nebe a když si člověk myslí, že je úplně nahoře, měl by se podívat, zda není na hostině trpaslíků.

Poslechněte si inaugurační projev prezidenta Petra Pavla ve Vladislavském sále:

Zdroj: Youtube

Petr Pavel nepatří k lidem, kteří by se arogantně opíjeli mocí. Proto se na recepci snad nejsrdečněji zdravil s obyvateli Černoučku, kteří ho mají rádi jako souseda, a to není málo.

Mě osobně potěšilo, že Eva Pavlová, která s prezidentem tvoří sympatický manželský pár, dlouze hovořila s Ondřejem Vlčkem, který se svou ženou Katarínou věnoval 1,5 miliardy na vybudování dětského hospice Na Cibulce.

Debata Deníku: Prezident Petr Pavel hostem Kateřiny Perknerové.Zdroj: Deník

Klausova kritika

Pavel bude mít spíš problém dostát všem očekáváním. Třeba jeho předchůdce Václav Klaus ho označil za nesmírně ambiciózního a vytkl mu, že jeho inaugurační projev neměl potřebnou strukturu, pointu a byl sestaven z nenavazujících vět.

Petr Pavel v prezidentském souboji DeníkuZdroj: DeníkMožná, ale ani Klaus nemůže popřít, že měly silný obsah: „Slíbil jsem, že do vedení naší země pomohu vrátit důstojnost, respekt, slušnost a další hodnoty, které v posledních letech ztrácely na významu. Jako bychom na ně rezignovali v důsledku toho, že hlavním kritériem posuzování kvality našich činů i osobností se stal úspěch. Bez ohledu, za jakou cenu a na úkor koho byl dosažen.“

Stejně tak rezonovalo jeho sdělení, že naše společnost není příliš rozdělená: „Narážíme na ostré hrany a upozorňujeme na problémy, které mezi nás vráží klín. Přitom bychom měli mnohem více mluvit o tom, co nás spojuje. Spravujeme stejnou zemi, mluvíme stejným jazykem, ceníme si svobody a demokracie. Jsme všichni občané této krásné země.“

Inaugurace očima občanů? Nádvořím zněl potlesk i uznání. Na někoho se pískalo

Na tom se dá stavět. A věděl to i muž s transparentem v metru Malostranská, který opatřil svého psa trikolorou a na plakátu měl napsáno, že na Hrad se opět vrátila demokracie a důstojnost, za což děkuje. Senátor David Smoljak si to zvesela fotil.

Petr Pavel si rád povídá s novináři, vnímá je jako partnery. I proto souhlasil s pravidelnými debatami v Deníku. Budu se ho každých čtrnáct dnů ptát na to, co lidi zajímá.

Prezident Petr Pavel a redaktorka Deníku Kateřina PerknerováZdroj: Deník/Martin Divíšek