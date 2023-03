2. Jak zní slib prezidenta a kde ho skládá?

Zvolený prezident skládá slib na společné schůzi Sněmovny a Senátu. Jeho podpisem se stává hlavou státu. Zí takto: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ Při první inauguraci musel Miloš Zeman slib podepsat dvakrát, neboť v prvním textu byla gramatická chyba. Pavel signuje „svoji smlouvu s občany“ perem s prvky trikolory a datem inaugurace.

3. Je někde napsáno, jak má inaugurace probíhat?

V Ústavě pouze stojí: „Prezident republiky složí slib do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor.“ Schůzi svolává předseda Poslanecké sněmovny a tradičně se koná za účasti několika stovek hostů ve Vladislavském sále Pražského hradu. Pozváni jsou mimo jiné bývalí prezidenti s manželkami, ministři, zákonodárci, diplomatický sbor, představitelé soudů, rektoři, generalita a církevní hodnostáři. Petr Pavel se rozhodl po složení slibu pozdravit veřejnost z balkonu na třetím nádvoří, položit květiny k soše Tomáše Garrigua Masaryka a poté pozval na číši vína do Španělského sálu na tři tisíce lidí. Večer se zúčastní bohoslužby v chrámu sv. Víta, kde zazní Dvořákovo Te Deum.

4. Kde bude Petr Pavel úřadovat a kde bydlet?

Původně doufal, že bude nadále žít ve svém domě v obci Černouček, ale to z bezpečnostních důvodů není možné. Petr Pavel s chotí budou tedy pravděpodobně bydlet v areálu Pražského hradu, buď v Lumbeho vile (tu obýval Miloš Zeman), nebo v takzvaném Husákově Domečku, eventuálně v Masarykově bytě přímo na Hradě.

5. Kolik let trvá prezidentské období a může se opakovat?

Prezidentské období je pětileté a jeden člověk ho může zastávat maximálně dvakrát po sobě. Datum voleb vyhlašuje předseda Senátu.

6. S jakou převahou Petr Pavel vyhrál?

Petr Pavel vyhrál první kolo voleb se ziskem 35,4 procenta, ve finále porazil Andreje Babiše, když dostal 3 359 301 hlasů, tedy 58,32 procenta.

7. Vyhlásí nový prezident amnestii?

Amnestii vyhlásili Václav Havel i Václav Klaus. Miloš Zeman se zavázal, že to neudělá, a zatím svůj slib dodržel. Petr Pavel se k podobnému aktu, jenž podléhá kontrasignaci premiéra, nechystá.

8. Které prezidentovy pravomoci jsou klíčové?

Nejdůležitější je jeho výlučná pravomoc po sněmovních volbách dvakrát po sobě jmenovat předsedu vlády. Na jeho návrh pak jmenuje ministry. Petr Pavel v předvolební anketě Deníku uvedl, že by automaticky neukázal na vítěze voleb. Klíčová pro něj bude schopnost složení funkční vlády s důvěrou Sněmovny. Nejmenoval by ani představitele strany, která prosazuje vystoupení České republiky z Evropské unie nebo NATO.

9. K jakým rozhodnutím nepotřebuje podpis premiéra?

Jde především o udělování milostí po pravomocném soudním verdiktu. Naopak pokud chce nařídit, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, potřebuje kontrasignaci. Zcela sám také rozhoduje o složení Bankovní rady České národní banky a výběru guvernéra této instituce. Do jeho výlučné kompetence patří též jmenování předsedů a místopředsedů Ústavního, Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Může také vracet Sněmovně zákony. Ty pak platí jen tehdy, přehlasuje-li prezidentovo veto 101 poslanců.

10. O kolika soudcích Ústavního soudu bude rozhodovat?

Letos končí sedm ústavních soudců včetně předsedy soudu Pavla Rychetského. Pouze dva soudci – Pavel Šámal a Jan Svatoň – přesahují svým funkčním obdobím Pavlových pět let v úřadu. Petr Pavel sice v duelu Deníku uvedl, že chce navrhnout za člena Ústavního soudu a poté i jmenovat jeho předsedou Josefa Baxu, ale po zvolení svá slova upřesnil. Prý bude chtít výběr kandidátů učinit transparentnějším a nevyloučil ani veřejná slyšení. Prezidentovy návrhy posuzuje Senát a teprve po jeho schválení může být ústavní soudce jmenován.

11. Bude jmenovat členy Bankovní rady?

Pouze jednoho, funkční období Tomáše Holuba končí v roce 2024.

12. Kdo tvoří Pavlův tým?

Již před zvolením Petr Pavel oznámil, že ředitelkou Kanceláře prezidenta republiky bude Jana Vohralíková, která doposud vedla senátní kancelář. Místo mluvčí měla jisté Markéta Řeháková, bývalá novinářka. Šéfem poradců bude podnikatel Tomáš Richter. Vnitropolitický odbor povede politolog z Univerzity Palackého Tomáš Lebeda, zahraničně politický diplomat Jaroslav Zajíček. Protokolářem bude bývalý velvyslanec v Bělorusku Tomáš Pernický. Vojenskou kancelář povede generál Radek Hasala. Pavlovým osobním tajemníkem se stal Radko Hokovský, spoluzakladatel think-tanku Evropské hodnoty. Jana Nováka v čele bezpečnostního odboru nahradí bývalá náměstkyně civilní rozvědky Mlada Princová. Petra Pavla by měli hlídat příslušníci Vojenské policie, kteří ale přejdou do Útvaru ochrany prezidenta republiky.

13. Obnoví funkci hradního architekta?

Hned po oznámení výsledků volby Petr Pavel na dotaz Deníku uvedl, že by si přál tuto pozici zřídit a tak jako měl Masaryk svého Plečnika, on by měl rád svého Pleskota. Josef Pleskot je významný český architekt, který se na úpravách hradního areálu podílel už v minulosti, je autorem průchodu Jelením příkopem, který vznikl za Václava Havla.

14. Kam pojede nový prezident na první zahraniční návštěvu?

Jako každý český prezident i Petr Pavel zavítá nejprve na Slovensko. Koneckonců Zuzana Čaputová mu osobně přijela poblahopřát do štábu a klíčoví lidé z jeho týmu byli Slováci. Poté se Pavel chystá do Polska za prezidentem Dudou a společně s Čaputovou chce také na jaře navštívit Kyjev.

15. Kolik bere prezident?

Na počátku letošního roku byl měsíční plat hlavy státu zvýšen na 341 200 korun (před deseti lety činil 154 900 korun) a náhrada na 317 500 korun. Částky podléhají od roku 2011 zdanění, ale doposud z nich prezident nemusel odvádět zdravotní a sociální pojištění. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) to navrhne změnit. Petr Pavel již prohlásil, že je to správný krok.

16. Kdo je první dáma Eva Pavlová a jaká bude její role?

Eva Pavlová je bývalá členka Armády České republiky, skončila jako podplukovnice. Poté začala působit na pozici asistentky v mediačním centru Manofi. Je druhou manželkou Petra Pavla. Ten má z prvního svazku syny Jana (33) a Petra (30), jeho současná žena má dceru Evu (31). Pavlová se chce soustředit především na pomoc samoživitelkám, neboť jejich situaci zná z vlastní zkušenosti. Plánuje se zaměřit i na téma rovnosti žen a mužů a problematiku rodiny.

17. Může se prezident seznamovat s tajnými dokumenty bez prověrky?

Ano, hlava státu nepotřebuje žádné prověření, aby se mohla seznamovat s přísně tajnými materiály. To jako velitel ozbrojených sil také musí. Konkrétně Petr Pavel byl ale díky svým funkcím v armádě a NATO mnohokrát prověřen na nejvyšší stupeň. Jeho podřízení budou nepochybně potřebnými prověrkami disponovat. Dobře bude vycházet i s šéfem BIS Michalem Koudelkou, jehož pravděpodobně hned v květnu povýší do generálské hodnosti.

18. Lze prezidenta odvolat?

Ano, Ústava s tím počítá. V článku 65 říká, že Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Důvodem k přechodnému převedení pravomocí na ostatní ústavní činitele může být skutečnost, že „prezident nemůže svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat, usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát“. (čl. 66). Prezident může také abdikovat.

19. Má Petr Pavel smysl pro humor?

Ačkoliv v kampani čelil kritice, že se neumí usmívat a je mužem bez emocí, není to pravda. Má suchý anglický humor a osobně jsem ho nahlas rozesmála, když jsem mu ukázala poněkud drsnou satiru na Babišův billboard o zatažení do války. Po tomto rozhovoru jsem se s ním loučila slovy, že se možná uvidíme 8. března (původní datum inaugurace). A on opáčil: „A co bude 8. března? MDŽ, ne?“ Vtipná byla i jeho replika v debatě Českého rozhlasu, kdy uvedl, že jediný Kolář na Hradě by za něj byl protokolář.

20. Bude na Hradě nějaké zvíře?

Pravděpodobně ano, neboť Pavlovi mají kočku Micku. Tu před lety ve sněhu vyčmuchal jejich pes Bob. V mrazu tehdy přišla o kousek ocásku. Pavlovi si ji dokonce brali s sebou do zahraničí. Micka s nimi chvíli žila v Bruselu, než se pár vrátil domů do Česka. Teď se pro ni bude hledat pelíšek na Pražském hradě.