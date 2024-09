ČTK dnes 15:40

Výsledky krajských voleb pokládá prezident Petr Pavel za signál pro vládu, kterým územím by měla věnovat před volbami do Sněmovny v příštím roce větší pozornost. Pavel v neděli v Praze před odletem na týdenní cestu do USA na dotaz ČTK řekl, že volby jsou jistě indikátorem dalšího vývoje, neměly by se ale brát jako referendum o vládě, protože mají jiná témata.