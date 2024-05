Česká ambasáda v Moskvě je bez hlavy. Ambasador Vítězslav Pivoňka sice v Rusku už téměř dva roky nepůsobí, ale teprve nyní ho vláda Petra Fialy odvolala. Naopak v Praze stále úřaduje ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij. Kdy se tento nepoměr změní?

Premiér Petr Fiala v debatě Deníku uvedl, že by ČR měla mít v Moskvě diplomatické zastoupení na úrovní velvyslance.

„Jsem přesvědčen, že je důležité mít diplomatické zastoupení na nejvyšší úrovni, a to včetně států, s nimiž dnes nejsme v nejlepším vztahu. Možná právě tam je zapotřebí mít kvalitní diplomatické obsazení. Nezpochybňuji, že by Česká republika měla mít svého velvyslance i v Rusku, že to může nakonec přispět nejen k tomu, jaké informace budeme mít my o Rusku, ale také jaké informace bude mít Rusko o nás. V dohledné době taková situace určitě nastane. Ten proces trvá dlouhou dobu. I kdybychom ho zahájili ihned, minimálně další půlrok nebo tři čtvrtě roku velvyslanec stejně nebude schopen předat pověřovací listiny. Předpokládám, že ten proces začne v nejbližší době,“ uvedl český prezident Petr Pavel v debatě Deníku.

Znamená to, že do konce roku by ambasadorská pozice mohla být obsazena? „Záleží to také na ruské straně, jak rychle bude žádosti vyřizovat. Ale určitě do konce roku bude ten proces zahájen,“ dodal Pavel.

V tom se shoduje s premiérem Petrem Fialou, který minulý týden na dotaz Deníku, jak dlouho bude tento post neobsazený, odpověděl: „To je informace, kterou nemohu sdělit, nicméně mohu říct, že moje přesvědčení je, že Česká republika, stejně jako její spojenci, má mít v Moskvě diplomatické zastoupení na úrovni velvyslance. Načasování je z několika důvodů složitá věc. Rozebírat je nechci, ale cílový stav je mít v Moskvě velvyslance.“

Od počátku o obsazení uvolněného postu stojí pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský.

Cesta ke shodě

Ke shodě se ale čelní představitelé dopracovali pozvolna. Například člen poradního prezidentova sboru pro zahraniční otázky Petr Kolář uvedl, že momentálně není vhodný čas na zahájení procesu jmenování velvyslance. Podobně to vidí i budoucí ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek z TOP 09. „Nejsem přesvědčen o správnosti mít právě v této době zastoupení na nejvyšší úrovni - na úrovni velvyslance - a to jak my tam, tak Putin tady,“ sdělil Novinkám.

Opačně to vidí senátor Pavel Fischer, který Českému rozhlasu řekl: „Diplomacie je nástroj. Kdybychom vysílali velvyslance pouze tam, kde máme dobré vztahy, můžeme polovinu ministerstva propustit a všechny diplomaty nacpeme do jediného autobusu.“

Jak to celé vzniklo

Vrbětice 2014, dva mrtví lidé, miliardová škoda. Před třemi roky se česká veřejnost dověděla, že nešlo o nešťastnou náhodu, ale o teroristický útok, za nímž stála ruská tajná služba GRU. Vláda Andreje Babiše tehdy vyhostila osmnáct pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, z toho čtrnáct diplomatů. Moskva přistoupila k recipročnímu kroku, muselo odejít dvacet lidí z české ambasády. Odvetou byl nucený odchod třiašedesáti zaměstnanců ruského velvyslanectví. Rusko označilo Českou republiku za ne-přátelský stát, jediný vedle USA.

Český velvyslanec Pivoňka byl stažen do Prahy v listopadu 2022.