Nejen jízda na motorce, při níž se lehce zranil, ale i další adrenalinové aktivity patří mezi záliby prezidenta Petra Pavla. Lékaři ho v pátek po čtvrtečním úrazu propustili z pražské Ústřední vojenské nemocnice do domácího léčení. Podle experta na zvládání extrémních situací Amara Ibrahima má Pavel kondici a náročnější činnosti pro něj nejsou nebezpečné. Politolog Lukáš Valeš má za to, že jimi osloví spíš mladší než starší generaci.

Prezident Petr Pavel na motorce | Foto: Profimedia

Prezidenta Petra Pavla lékaři v pátek dopoledne propustili z nemocnice do domácího léčení. „Jeho program na příští týden zůstává zachován včetně plánované zahraniční cesty,“ uvedla na sociální síti X (dříve Twitter) Kancelář prezidenta republiky. Deníku stanovisko zaslala její mluvčí Eva Hromádková.

Úředníci prezidentské kanceláře napsali, že zranění, se kterým byl na krátkém pozorování v pražské Ústřední vojenské nemocnici, mu způsobil pád na motorce v malé rychlosti při nácviku jízdy v terénu na uzavřeném okruhu. K nehodě došlo ve čtvrtek večer a spolupracovníci Pavla tentýž den ubezpečili veřejnost, že jeho zranění nejsou vážná.

U zálib prezidenta nechybí adrenalin

Prezident se vedle jízdy na motorce věnuje i jiným adrenalinovým aktivitám. Přibližně před měsícem si přivodil lehké zranění v podobě asi dvoucentimetrové tržné ranky nad pravým obočím. Sám si ji ošetřil kapesníkem.

Zranil se tehdy při střelbě dlouhou střelnou zbraní v uherskobrodské České zbrojovce. Navštívil ji při výjezdu do Zlínského kraje, kde se též setkával s lidmi a v uherskohradišťském Slováckém divadle absolvoval debatu spoluorganizovanou Deníkem.

Prezidenta Petra Pavla propustili z nemocnice. Program na příští týden neruší

Mezi záliby Pavla patří i sjíždění divoké vody. Do peřejí se vydal kupříkladu loni v červenci při mistrovství světa juniorů a mladých závodníků do 23 let v dané disciplíně. Akce se konala v Roudnici nad Labem a prezident trať sjel na deblkajaku.

V rámci galavečera Letecký sportovec roku 2023 zase seskočil z letadla padákem. Uvedl při tom, že své první seskoky absolvoval, když mu bylo patnáct let. Stejně jako jeden z jeho předchůdců v prezidentském úřadě Václav Klaus holduje Pavel i lyžování a má rád horské túry.

Prezident Pavel v debatě Deníku v Uherském Hradišti odpovídal na otázky místních. Přidal i vtipnou historku z jednoho seskoku padákem:

Zdroj: Deník

Lepší než chlastat, reaguje instruktor kurzů přežití

Je bezpečné, aby se takovým aktivitám věnoval? „Když to člověk umí, považuji to za bezpečné. A on je umí, je (bývalý - pozn. red.) voják. Jízdy na motorce na uzavřeném okruhu s ním zřejmě trénovala ochranka a třeba mu to uklouzlo,“ řekl Deníku specialista na zvládnutí extrémních situací Amar Ibrahim.

Zdroj: Youtube

Jak podotkl, Pavel je svobodný člověk. „Může si dělat co chce a nelze mu to zakazovat. Každopádně je to lepší, než kdyby jako prezident chlastal. Alkohol u jiných prezidentů považuji za víc nebezpečný,“ dodal Ibrahim, který je též instruktorem kurzů přežití v přírodě a ve městě.

Mladším to může imponovat, starším spíš ne, říká politolog

A jak hlavu státu na motorce, na lyžích, při seskoku padákem, při sjíždění vody nebo při střelbě vnímá veřejnost? Politolog Lukáš Valeš má za to, že velmi záleží na tom, o jakou její část jde. „Tohle bude imponovat té mladší a mladší střední generaci. I když je pan prezident v relativně požehnaném věku, téměř senior, rozhodně se tak nechová a své adrenalinové koníčky si pěstuje dál,“ reagoval pro Deník.

Prahou burácely motorky. Na All American fest dorazil i prezident Petr Pavel

Pavel podle něj může být v očích mladší generace moderní progresivní prezident, který splňuje požadavky nové doby. „A věk je u něj jen pověstné číslo. Máme prezidenta, který na rozdíl zejména od Miloše Zemana opravdu žije naplno. A sport včetně trochu rizikových praktik považuje za jeho samozřejmou součást. Václav Klaus byl také sportovec, věnoval se ale spíš prověřeným sportům. A i tak si občas uhnal Achillovu patu nebo mu nahradili kyčelní kloub,“ podotkl Valeš.

Jinak může dle jeho mínění Pavlovy záliby vnímat starší generace. „Ta je zvyklá spíš na státníky v oblecích a tohle pro ně může být téměř až dehonestace prezidentského úřadu. Prezident dělá věci, na které jsme nebyli zvyklí a na někoho mohou působit jako vylomeniny a alotria mladistvých. U této části společnosti asi nezíská body. Je ale pravděpodobné, že tato skupina ho taky moc nevolila,“ dodal politolog.