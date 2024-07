Takzvané doprovázející organizace budou dostávat od ledna vyšší státní příspěvky. V případě podpory dlouhodobých pěstounů vzrostou podle novely z nynějších 59 400 korun na rok na 66 tisíc korun, v případě přechodných pěstounů na 72 tisíc korun. O 18 tisíc korun navíc bude činit příspěvek v případě, že dlouhodobý nebo přechodný pěstoun pečuje o tři a více dětí nebo alespoň o jedno dítě s těžším zdravotním postižením.

Kojenecké ústavy fungují jako zdravotnická zařízení. Nejmenších dětí v nich v posledních letech ubývalo, naopak přibývalo předškolních a školních dětí. Zařízení tak přestala plnit svůj původní účel, stojí v podkladech k novele. Ústavy se budou moci přeměnit a dál poskytovat zdravotní péči. O nejmenší děti by se měli postarat pěstouni.

Pravidla se měla podle vládního návrhu upravit i pro klokánky a podobné dětské azylové domy tak, že nejmenší děti by v nich mohly pobývat nejvýš měsíc. Rychleji by se tak měla řešit situace v jejich vlastní rodině, nebo by se pro ně měli najít pěstouni. Sněmovna dobu pobytu prodloužila v novele tak, že zpravidla nemá přesáhnout dva měsíce. Výjimka z ohraničené doby pobytu zůstane pro případy sourozeneckých skupin. Novela předpokládá po sněmovních úpravách také zákaz umisťování předškolních dětí do ústavních zařízení od roku 2028.

Novela upravuje i další záležitosti a vyrovnává svěřenectví a nezprostředkovanou pěstounskou péči, která zahrnuje zejména pěstouny, kteří jsou příbuznými dítěte. Jde o shodná práva a povinnosti včetně nároků na podporu a příspěvky. Změna má podle zdůvodnění zajistit lepší péči pro děti a podporu pro všechny náhradní pečovatele.