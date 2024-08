Na začátku debaty Deníku český prezident Petr Pavel potvrdil, že dívat se na „širé rodné lány“ z koše balonu, aniž by z něj musel skákat padákem, „je nádhera“. Jeho dovolená ovšem ještě neskončila, v září ho čeká klasika: „My máme se ženou dohodu, že každý rok mám povoleno sám vyrazit na delší cestu na motorce. Využiji toho i letos a na pár dní se podívám do zahraničí, hlavně to budou hory.“ Na dotaz moderátorky prozradil, že to bude „na jih“.

K letošnímu srpnu patřila i pařížská olympiáda. Jaká byla, nacistická, komunistická, progresivistická, jak ji komentoval kardinál Dominik Duka, nebo zkrátka báječná? „Nechci hodnotit, zda byla báječná, ale z toho, co jsem mohl sledovat, se Francii podařilo uspořádat olympiádu, která byla organizačně zvládnutá, což za dané bezpečnostní situace nebylo vůbec jednoduché. Zároveň dostála své pověsti avantgardní země, takže mnoho prvků, které jsme během her mohli vidět, budilo veřejné debaty, což je nakonec dobře, neboť Francie sledovala jistě i cíl, aby přitáhla pozornost. Názor, jaký si kdo na to udělá, je věcí naší svobodné volby,“ řekl prezident Pavel.

Petr Pavel v debatě Deníku prozradil, kam pojede na dovolenou. A proč bez manželky Evy. Podívejte se, co řekl:

Prezident Petr Pavel prozradil, kam pojede sám na dovolenou. S manželkou Evou má dohodu. | Video: Deník

Volné ruce pro umělce. Ne jako na Slovensku

Organizátorům a politikům jistě patří dík za to, že nechali umělcům zcela volnou ruku při zahajovacím a závěrečném ceremoniálu i doprovodných kulturních akcích. Není to úplně samozřejmé, jak vidíme u našich východních sousedů. Slovenská ministryně kultury odvolala bez relevantního důvodu šéfa Slovenského národního divadla i ředitelku Národní galerie a státní tajemník ministerstva životního prostředí dokonce přerušil divadelní představení, neboť mu připadalo prostopášné.

Co se na Slovensku děje? „Nevidím do hlavy slovenským politikům, ale je pravda, že svoboda v kultuře by měla mít mnohem větší prostor než kdekoliv jinde. Umění je založeno na svobodném vyjádření pohledu na věc. Je na divácích, posluchačích a obecně konzumentech kulturní produkce, jak na ně působí a jak ji přijímají. Cením si toho, že naši umělci se za své slovenské kolegy postavili a dali jasně najevo, za jakými principy stojí. A myslím, že za nimi bychom si měli stát především u nás,“ soudí Petr Pavel.

Prezident Petr Pavel okomentoval dění na Slovensku, kde lidé nesouhlasí s kroky ministryně kultury. | Video: Deník

Smlouva s Vatikánem a zpovědní tajemství

Česká republika chystá finální verzi smlouvy s Vatikánem. Podle deníku Právo by v ní měl být jen strohý odstavec, že Česká republika bude respektovat zpovědní tajemství nejen pro kněze, ale i pastorační pracovníky. Podepsal by prezident smlouvu, kdyby tam nebyla povinnost ohlásit zneužívání dětí, o němž se kněží dozvědí při zpovědi?

„Nemyslím, že by to mělo takto explicitně fungovat. Právo platí pro všechny, tedy i pro kněze. Pokud dojde k trestnému činu, je věcí každého z nás, jak se k tomu postaví, včetně kněží. I kněz se zodpovídá svému svědomí. Pokud se dokáže vyrovnat s tím, že jeho mlčení bude zakrývat nebo ztěžovat vyšetřování trestného činu, zvláště tak ohavného, jako je násilí, a ještě hůře sexuální násilí, na dětech, pak samozřejmě se s tím musí vypořádat,“ uvedl Pavel.

Schodek pod sto miliard

Vláda už má po letním volnu a řeší hned několik zásadních věcí. Především rozpočet na příští rok. Schodek má být 231 miliard, ale ministři chtějí přidat zhruba osmdesát miliard oproti letošnímu roku. Má jim říct šéf státní kasy Zbyněk Stanjura kategorické ne, ani korunu? „Na to není úplně jednoduchá odpověď. Žádná země, rodina nebo jednotlivec si dlouhodobě nemůže dovolit utrácet víc, než vydělá. To platí i pro stát. Máme poměrně velký dluh, který nám komplikuje život v podobě splácení úroků a brzdění investičního úsilí. Vidíme řadu požadavků, které jdou proti sobě. Na jedné straně bychom potřebovali uvolnit investice a tím pádem se ještě více zadlužit. Máme tady požadavky odborů a jednotlivých profesních svazů na zvyšování platů, což jsou neinvestiční, neproduktivní náklady. A také je tu snaha snižovat deficit, ať už se na něm historicky podílela kterákoliv vláda. To vše zohlednit a dát to dohromady bude skutečně mimořádně těžké,“ konstatoval Pavel.

Dodal, že oceňuje, že vláda v tomto roce bude poprvé o prioritách diskutovat kolektivně a nebude na jednotlivých ministrech, aby licitovali o částkách pro svůj resort. „Pro nás by mělo být důležité, aby rozpočet pokrýval základní požadavky, jimiž by se rozvoj naší země měl řídit a zajistit, abychom byli konkurenceschopní, případně se vrátili do skupiny nejlepších evropských států, jak o tom všichni mluví. Potenciál k tomu máme. Avšak zatím tomu hospodaření, míra investic i trendy k naplňování našich priorit moc nenasvědčují,“ řekl Pavel.

Je deficit ve výši 231 miliard správná hranice? „Správná by byla pod sto miliardami, možná ještě méně. Můžeme si s naprostou otevřeností říct, že míra konsolidace je pomalá a tímto tempem se budeme vracet k vyváženému, mírně deficitnímu rozpočtu příliš dlouho. Ale také musíme brát v úvahu realitu. Mnoho lidí má oprávněný pocit, že by se platy měly zvýšit, protože jejich reálná kupní síla se vlivem mnoha faktorů snížila. Je zároveň nutné říct, že růst platů musí jít ruku v ruce se zvyšováním efektivity, s úsporami v rámci systému, aby stát nebyl příliš drahý a mohl si dovolit platit své zaměstnance lépe. Musí také pokračovat modernizace s digitalizace státní správy, aby nebyla tak nákladná,“ míní prezident.

Trable stavební digitalizace

Možná by stačilo naplňovat to, co si vláda předsevzala, a dotahovat to do konce. Celé léto jsme byli svědky hrůzostrašných historek z terénu kvůli nepovedenému startu digitalizace stavebního řízení.

Proč se v Česku tyto věci nedaří, čest výjimkám typu e-receptu nebo agend ministerstva práce a sociálních věcí? „Náběh digitalizace rozhodně neprobíhá tak, jak předkládající ministr Bartoš očekával. A vůbec mě netěší, že jsem na to vládu upozorňoval už na jaře. Současné velké nedostatky jsou z velké části odrazem toho, jak přistupujeme k velkým projektům. Takové zadání musí být pojato komplexně, nemůže být rozděleno na jednotlivé moduly, protože pak je víc než pravděpodobné, že koordinace mezi nimi, funkčnost a sladění budou výrazně horší, než když bude celý proces řízen jedním zodpovědným dodavatelem,“ uvedl prezident.

Poukázal také na to, že při zavádění takto složitých procesů úplně opomíjíme pilotní testování, jež by jejich funkčnost třeba po dobu tří měsíců ověřilo v jednom kraji. „Všechny problémy a nedostatky systému by se tak daly odstranit před plošným spuštěním projektu. U stavebního řízení se navíc o skutečné digitalizaci mluvit nedá. Je to spíš elektronizace, neboť se do systému nepropisují všechny potřebné informace automaticky a potřebné registry nejsou propojeny. Pokud si nezvykneme takto složité projekty zavádět komplexně, systematicky a se zkušební lhůtou, budeme pravděpodobně i v budoucnu čelit podobným problémům,“ je přesvědčen Petr Pavel.

Kdyby vláda koncem srpna zjistila, že problémy s digitalizací stavebního řízení nejsou jenom v opravitelných detailech, ale v celé architektuře systému, měl by ministr Bartoš vyvodit osobní odpovědnost a rezignovat? „Upřímně řečeno, teď by jeho rezignace nic nevyřešila, možná by to některé lidi uspokojilo aspoň morálně, ale příchod nového člověka, nutnost jeho zapracování, by celý proces spíše zkomplikoval a oddálil finální řešení. Nyní je nutné vyvinout veškeré úsilí, aby celý systém začal fungovat, protože na něm je závislé pokračování tisíců staveb včetně strategických dopravních uzlů, dálničních tepen, vysokorychlostní železnice, to jsou stavby kriticky důležité pro rozvoj naší země,“ míní prezident.

Kurská operace má několik cílů

V pondělí Ukrajina zažila mohutný ruský útok, což byla zřejmě odezva na ukrajinskou ofenzivu v Kurské oblasti. Jaký strategický význam měl tento tah Kyjeva?

„Je jich více, například vytvoření nárazníkové zóny pro to, aby Ukrajinci chránili své ohrožené území, konkrétně oblast kolem Charkova. Zároveň to slouží k odčerpání sil ruské armády z jiných přetížených částí fronty, čímž se ulehčí ukrajinským obráncům. Tato operace také ukáže nejen ruskému obyvatelstvu, ale také mezinárodnímu společenství, že ruská armáda není tak všemocná, jak je často prezentovaná, kurská operace je jistě velkou blamáží pro prezidenta Putina. I jenom její dílčí úspěch dodá Ukrajincům sebevědomí a víru, že válka, kterou Rusko proti nim vede, nemusí dopadnout pouze ztrátou ukrajinského území. Bude-li Ukrajina držet část ruského teritoria, je to samozřejmě lepší výchozí pozice pro nadcházející jednání, ať už začnou dříve nebo později,“ konstatoval Pavel.

Prezident Petr Pavel reagoval v debatě Deníku na slova Otakara Foltýna o podporovatelích Putina. Podívejte se, co řekl. | Video: Deník

Kdo schvaluje Putinův režim, má hodnotový deficit

Moderátorku zajímal prezidentův názor na slova koordinátora strategické vládní komunikace Otakara Foltýna. Ten uvedl: „Proč někdo vůbec může obdivovat, omlouvat nebo dokonce blahořečit tak neuvěřitelně zrůdný režim, jako je třeba současný Putinův? Velmi často to jsou lidé, kteří jsou nešťastní, zapšklí, zahořklí, smutní, opuštění či mají pouze životní smůlu anebo jsou to prostě jenom svině.“

Souhlasí prezident s plukovníkem Foltýnem? „Rozumím tomu, že způsob vyjadřování Otakara Foltýna se nemusí všem líbit, vždycky byl velice přímočarý. V tom citátu jasně zaznělo, že hovoří o zrůdnosti Putinova režimu, který se neštítí napadnout suverénní zemi, přestože její bezpečnost a územní celistvost sám garantoval bilaterální smlouvou, vraždit vlastní občany, pokud jsou jeho politickými odpůrci, ať už jedem, nebo že jim pomůže vypadnout z okna, že se neštítí proti mnoha zemím ve světě vést hybridní a kybernetické operace. Pokud někdo takový režim schvaluje, má zcela nepochybně jistý hodnotový deficit. Pokud ho nazveme tak jako Ota Foltýn nebo nějak jinak, to už je celkem jedno. Pravdou je, že bychom režim, který má tyto parametry, chválit, nebo byť jenom tolerovat, rozhodně neměli, protože je to proti našim životním zájmům,“ uzavřel srpnovou debatu Deníku prezident Petr Pavel.