Prezident Petr Pavel zavítal s Deníkem na další besedu s občany v regionech. Tentokrát do Ústí nad Labem. Lidé se hlavy státu ptali na ekonomickou situaci, sdělovali Pavlovi názory na stav jejich okolí, chtěli například vědět jeho názor na svazky stejnopohlavních párů a adopce. Došlo také na dotazy k volbám do poslanecké sněmovny v roce 2025 a obavám politologů, že na síle získají populistické až antisystémové strany. Prezident se vyjádřil, že by výsledky voleb v každém případě respektoval. Doufá ale, že demokratické strany většinu ve sněmovně neztratí.

Prezident Petr Pavel diskutoval s lidmi z Ústí nad Labem v místním Domě kultury.. Ústecký deník akci Prezident mluví s občany spolupořádal a moderoval ji šéfredaktor Vladimír Mayer. | Foto: Deník/Vilém Maruš

Jeden z občanů se v Ústí zeptal, zda Petr Pavel sáhne k obstrukcím, pokud by se k moci měly dostat fašistické, populistické a komunistické strany. „Budete připraven vystupovat proti takové budoucí vládě i za cenu lehkého ohýbání ústavy?“ chtěl vědět mladý muž.

Prezident věří, že taková konstelace se nestane realitou. Vnímá ale zesílení voličské podpory těchto stran. „Věřím, že si lidé u nás dokážou spočítat, kam by asi vedlo, kdyby své hlasy dávali extrémům,“ uvedl.

Co dále zaznělo v debatě prezidenta Petra Pavla s občany:

Podle posledních průzkumů by současná vládní koalice nemusela mít po volbách v roce 2025 většinu. Tu by získalo hnutí ANO, u kterého se nedá vyloučit spojení sil například s posilující Přísahou a Motoristy. Strany by se totiž mohly do sněmovny po úspěchu v eurovolbách dostat. „Pokud by došlo k tomu, že bude jiná vládní koalice než dnes, tak je potřeba vycházet ze znění ústavy a z toho, že volby jsou vůlí lidí. Neumím si představit, že bych sestavením vlády nepověřil Andreje Babiše, kdyby si lidé většinově zvolili hnutí ANO, Andrej Babiš by měl být pověřen sestavením vlády a měl by šanci získat většinovou podporu parlamentu,“ vysvětlil Pavel.

V tu chvíli by se podle něj nejednalo jen o ohýbání ústavy, ale rovnou o její znásilnění. Pavel by ale využil všechny možnosti, které z pozice hlavy státu má, k případné korekci nedemokratických kroků politiků.

Motoristé s Turkem? Bizarní úspěch ukázal na nedostatky

Hlava státu se také vyjádřila k výsledkům eurovoleb, v nichž překvapil především úspěch koalice Přísahy a Motoristů v čele s dnes už europoslancem Filipem Turkem. Pavla překvapilo, že takový výsledek straně přineslo především jen jedno hlavní téma – odpor proti zákazu spalovacích motorů. „Je to docela bizarní, ale svědčí to o tom, že to téma bylo špatně komunikováno, že se mu nevěnovala pozornost,“ zamyslel se.

Zákaz spalovacích motorů i celý Green Deal se podle něj na evropské úrovni řeší příliš rychle a radikálně, a ve finále jde o těžce proveditelné kroky. „Musíme jít cestou, která je ekonomicky a sociálně udržitelná. Nemůžeme dělat opatření, při nichž budou kolabovat služby nebo nás to bude stát tolik peněz, že to bude vytvářet napětí ve společnosti nebo nějaké revolty,“ řekl.

Prezident zmínil, že nové složení europarlamentu sáhne ke korekcím a přechod na elektromobilitu usnadní a lépe časově naplánuje.

Kulturní dům před debatou Deníku s prezidentem kontrolovali policisté. Podívejte se:

Pochválil volební účast v Česku, která byla vyšší než v minulých letech. „Začínáme si více uvědomovat, že Evropa není něco v Bruselu, ale že jsme to my. Všechno, co se v Evropě rozhoduje, má větší či menší dopady na nás a proto bychom tomu měli věnovat pozornost,“ uvedl.

Česko si Czexit nemůže dovolit

Výsledky eurovoleb v Německu i Francii přinesly zemětřesení pro tamější domácí politiku. Posílili euroskeptici a rozšířily se debaty o výhodách setrvání nebo opuštění Evropské unie i do dalších zemí.

Petr Pavel v debatě rázně odmítl spekulace, zda by případný Czexit byl pro Českou republiku přínosný. Dopady by podle něj byly ještě horší než po Brexitu. „Nemůžeme si to dovolit udělat, aniž by to pro nás mělo katastrofální důsledky. My jsme ekonomicky, dopravně i lidsky propojeni s Evropou mnohem víc a jakákoliv snaha izolovat se od Evropy by na nás měla mimořádně negativní dopady ve všech ohledech,“ upozornil.

Cesta k větší spokojenosti Čechů s Evropskou unií podle něj závisí i na větší aktivitě českých politiků v Bruselu a zájmu občanů o celoevropské dění.