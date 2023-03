Prezident Petr Pavel se teprve rozhodne, jak se postaví ke snížení valorizace důchodů, které v parlamentu prosadili vládní politici. Stanovisko má sdělit během středy. Je si vědom, že ať bude jakékoli, část společnosti neuspokojí. „Naprosto relevantních argumentů je na obou stranách dost,“ řekl ve středu v první unikátní živé debatě Deníku Co můžeme čekat od prezidenta Petra Pavla. Přenosy s novou hlavou státu budou moci čtenáři sledovat každých čtrnáct dnů.

Celý proces je podle Petra Pavla protkán emocemi, protože k současnému stavu vedla řada nesprávných rozhodnutí. „Není podstatné, kdo co zavinil, ale v jakém stavu jsme teď,“ řekl. Nevidí v tomto směru žádná dobrá řešení. Jen více a méně špatná. „Jakékoli rozhodnutí se dotkne velké skupiny lidí,“ uvedl.

Moderátorka Kateřina Perknerová upozornila, že mnozí ekonomové navrhují ihned změnit valorizační systém, kdežto někteří ústavní právníci varují před tím, že pokud prezident novelu zákona podepíše, může ji shodit Ústavní soud. Pavel reagoval, že při rozhodování vezme v potaz ústavně právní, ekonomická i lidská kritéria. Považuje totiž za podstatné i to, jak rozhodnutí ovlivní důvěru lidí ve státní instituce.

V souvislosti se snížením valorizace důchodů, které v červnu seniorům vzrostou místo o 1 770 jen o 760 korun, řekl i to, že považuje za mimořádně nešťastné rozhodnutí nezmrazit platy politiků. „V rozpočtu je to kapka v moři, ale je to silný příklad solidarity s vlastními občany,“ uvedl.

Sám hodlá ze svého platu, který činí 341 tisíc plus 317 tisíc korun náhrady, přispívat lidem, jimž chybí prostředky k důstojnému životu a nemohou si sami pomoci.

„Tak vysoký plat se ženou rozhodně nepotřebujeme k životu,“ zdůvodnil. Dodal, že nemohou pomoci všem, ale s první dámou Evou Pavlovou budou vždy vybírat, kdo podporu potřebuje.

Jak uvedl, problém se netýká jen důchodců, přičemž ani oni nejsou homogenní skupinou, jelikož jsou v ní sociální rozdíly. V ohrožení jsou i samoživitelé a další skupiny lidí. Pavel podle svých slov přemýšlí i nad tím, jaké dopady bude mít rozhodnutí na státní rozpočty příštích let a na výpočet budoucích důchodů dalších generací.