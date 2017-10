Prezident se příští týden sejde s ANO, ODS a Piráty

Prezident Miloš Zeman se příští týden sejde na zámku v Lánech se zástupci hnutí ANO, ODS a Pirátů. V dalších dvou týdnech budou následovat schůzky s ostatními šesti stranami, které se dostaly do Sněmovny. Termíny schůzek dnes zveřejnil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Ovčáček už v úterý uvedl, že se Zeman 31. října sejde s předsedou ANO Andrejem Babišem a s kandidátem hnutí na předsedu Sněmovny Radkem Vondráčkem. Na schůzce hodlá prezident formálně pověřit Babiše jednáním o sestavení vlády. Den poté dorazí do Lán zástupci ODS, 2. listopadu se uskuteční schůzka s představiteli Pirátů.

V dalším týdnu se prezident sejde se dvěma stranami: 6. listopadu přijedou do Lán představitelé hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), den po nich zástupci KSČM. V závěrečném týdnu před svoláním ustavující schůze Sněmovny zamíří do Lán postupně od pondělí do čtvrtka představitelé ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů a nezávislých (STAN).

Zatímco po jednání s Babišem plánuje prezident tiskovou konferenci, po schůzkách s dalšími stranami Zeman s oficiálním tiskovým výstupem nepočítá.

Ustavující schůzi Sněmovny Zeman svolal na nejzazší termín, tedy na 20. listopadu. Zdůvodnil to tím, že chce dát co nejvíc času na povolební vyjednávání. Po ustavení orgánů Sněmovny musí dosavadní vláda podat demisi.