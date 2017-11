Prezident si stýskal na bolavé koleno. Přichází invalida, vtipkoval v Olomouci

Prezident republiky Miloš Zeman, který je na třídenní návštěvě Olomouckého kraje, si stýskal na bolavé koleno. S hůlkou v ruce několikrát zavtipkoval, že přichází „invalida“. Zdolat schody mu pomáhali lidé z prezidentova týmu. Ošetřující lékař Miloše Zemana dnes označil informace o vážném zdravotním stavu prezidenta za zcela vymyšlené a ničím nepodložené zprávy.

Hned, když prezident vystoupil z limuzíny před olomouckým krajským úřadem, a šel se pozdravit s hejtmanem Ladislavem Oklešťkem a jeho manželkou, omlouval své bolavé koleno. Stejně tak, když vešel do kongresového sálu hejtmanství, kde na něj čekali regionální politici a úředníci. „Bolí mě koleno a kulhám,“ vysvětloval. Každé schody pomáhali Miloši Zemanovi zdolat lidé z prezidentova týmu, kteří jej podpírali.

Během náročného třídenního programu v Olomouckém kraji, kam prezident přiletěl vrtulníkem, absolvuje Miloš Zeman přesuny z Olomoucka na Přerovsko a do horských okresů Šumperk a Jeseník. Organizátoři sice tvrdili, že nezaznamenali nadstandardní požadavky Hradu týkající se jeho kondice, ale na bolavé nohy prezidenta pamatovat museli. „Pódium nebude na náměstí, ale těsně vedle zámku, na dosti netradičním místě.

Přesuny, kdy by pan prezident musel pěšky, bylo nutné minimalizovat. Musí se pamatovat také na to, že pan prezident bude sedět a požadavek byl také na to, aby u pódia byly schůdky se zábradlím,“ popisoval pracovník městského úřadu v Zábřehu.

Prezident dlouhodobě trpí polyfunkční neuropatií, což je porušení nervů, kvůli kterému nemá cit v nohou od kotníků dolů. O zdraví hlavy státu se v posledních dnech hodně spekuluje a objevily se zprávy, že jeho zdrav je velmi vážný.

Ošetřující lékař prezidenta Zemana je však dnes označil za vymyšlené a nepodložené. „Současný zdravotní stav pana prezidenta po kontrolních, klinických i laboratorních vyšetřeních v žádném případě nepotvrzuje lživé informace o jeho vážném zdravotním stavu. Jedná se o zcela vymyšlené, ničím nepodložené zprávy,“ uvedl Miloslav Kalaš, ošetřující lékař prezidenta republiky.