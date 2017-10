Povolební jistota: Zeman jmenuje Babiše premiérem

Povolební vyjednávání se rozběhla na plné obrátky. Razantně do něj vstoupil prezident Miloš Zeman. V nedělním rozhovoru pro Blesk.cz potvrdil, že jmenuje Andreje Babiše premiérem. Setká se s ním už dnes v Lánech. Dodal, že bude usilovat o vznik stabilní vlády. To ovšem bude velmi složitý úkol.

Lídři většiny úspěšných stran totiž potvrdili, že nepůjdou do vlády s obviněnými politiky ANO, ba ani s hnutím jako takovým. Jednoznačně to řekli Petr Fiala z ODS, Ivan Bartoš za Piráty, Miroslav Kalousek z TOP 09 a Jan Farský za STAN. Miloš Zeman ovšem nabídl možnost, jak jejich podmínku obejít: „Kdybych byl poslancem ANO, hlasoval bych proti Babišovu vydání k trestnímu stíhání.“

Tomuto úkroku je nakloněn předseda komunistů Vojtěch Filip a pro zachování imunity Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka by se zřejmě vyslovil také Tomio Okamura.

Jaroslav Faltýnek přitom naznačil i jinou možnost. V sobotní televizní debatě uvedl, že oba podali proti stíhání stížnost k příslušnému státnímu zástupci a věří v její úspěch. Miloš Zeman zopakoval, že kauzu Čapí hnízdo považuje za policejní provokaci.

Piráti do vlády

Andreje Babiše prezident vnímá nikoli jako populistu, ale pragmatika, u něhož mrzí, že je proti euru a nevyjádřil se jasně k výstavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe. Vyčítá mu i to, že prý nerozumí podnikání na východních trzích, konkrétně v Rusku a Číně.

Prezident by sice uvítal, aby pokračovala stávající koalice, přičemž ve vládě by rád viděl hlavně sociální demokracii, a to přes její drtivou prohru. „Samozřejmě záleží to především na vítězi voleb a v druhé řadě na sociální demokracii samotné, jestli bude hrát uraženou, nebo jestli půjde do pragmatického řešení,“ řekl Zeman Blesku.

Možná poněkud překvapivě pak zmínil i Piráty. Jeho předsedu Ivana Bartoše jmenoval mezi třemi skutečnými vítězi voleb, neboť on, Babiš a Okamura jsou silnými lídry.

Podle Zemana by bylo logické, kdyby se Piráti zapojili do vlády, protože jsou odborníci v oblasti digitalizace. Doplnil, že osobní antipatie vůči Babišovi by neměly stát v cestě snaze o zdokonalení Česka. Ivan Bartoš ale opáčil, že si není jistý, zda „má právě Miloš Zeman kompetenci posuzovat něčí odbornost v oblasti IT“. Zdůraznil, že nechápe, proč by měl Zeman rozhodovat o tom, jakým směrem se budou ubírat rozhovory o vládě. „To je záležitost stran, které uspěly,“ míní šéf Pirátů.

Prezident dále podotkl, že by neměl problém jmenovat vládu, jejíž součástí by bylo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. „Charakteristickým programovým rysem této strany je přímá demokracie, a odkdy je přímá demokracie extremismus?“ táže se prezident Zeman.

Šéf sněmovny pro ANO

Tu neodmítá ani Andrej Babiš, stejně jako odvolatelnost politiků, ale jiné Okamurovy nápady, například ultimáta vůči EU a NATO má „za bláznivé a nesmyslné“.

Babiš se už včera ráno sešel s komunisty, další schůzky plánuje. Ačkoli programově mu jsou nejbližší ODS, STAN a Piráti, připouští, že jednání s nimi budou obtížná. Aktuálně je pro něj klíčové ustavení sněmovních orgánů. „Hnutí ANO jako vítěz má zájem o post předsedy,“ potvrdil Babiš. Chtělo by jím mít dosavadního místopředsedu dolní komory Radka Vondráčka (ANO).

Piráti, kteří už založili poslanecký klub v čele s Jakubem Michálkem, budou usilovat o pozici místopředsedy sněmovny.