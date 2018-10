Prezident Zeman k volbám: Výsledky nepřinesly žádné zemětřesení

Obecní a senátní volby podle prezidenta Miloše Zemana nepřinesly žádné zemětřesení. Neočekává ani, že by se vládní koalice ANO a ČSSD kvůli výsledku hlasování otřásla v základech. K výsledkům komunálních voleb v Praze uvedl, že handicapem hnutí ANO, které skončilo na pátém místě, bylo nasazení Petra Stuchlíka do čela kandidátky, když ho nikdo neznal. Neúspěch pražské ČSSD připsal manažerským schopnostem představitele pražské organizace strany Miroslava Pocheho, jehož v minulosti odmítl jmenovat ministrem zahraničí.

Zeman to dnes řekl v rozhovoru na serveru Blesk.cz

"Neodehrálo se žádné zemětřesení. Někdo mírně posílil, někdo mírně oslabil, ale není to ani na otevírání šampaňského, ani na sebevraždu," řekl Zeman. Podle něj rozložení obecních mandátů ovlivnila skutečnost, že například hnutí ANO, které uspělo ve velkých městech, zatím nemá vybudované organizace v menších městech a obcích. Výsledky voleb podle Zemana také ukázaly, že některé strany se z celostátních mění v regionální. Jako příklad uvedl TOP 09, která se podle něj stává pražskou stranou.

ČSSD ve volbách v řadě měst značně oslabila, podle Zemana to ale není důvod, aby se zhroutila vládní koalice. "Není to žádné zemětřesení, chcete-li katastrofa," řekl o výsledku sociální demokracie. Podle něj ani posilování ODS neznamená, že by se před příštími sněmovními volbami mohla stát vládní stranou.

K výsledkům voleb v Praze Zeman uvedl, že na páté místo ANO měl vliv výběr lídra kandidátky. "Paní (primátorku Adrianu) Krnáčovou už Pražané aspoň znali, znali i pana (Patrika) Nachera. O panu Stuchlíkovi nevěděli nic," řekl. Nacher vyhrál primárky ANO v metropoli, vedení hnutí ale rozhodlo o jeho nahrazení v čele kandidátky Stuchlíkem.

Zrušení Senátu

ČSSD, která se v Praze poprvé od roku 1990 nedostala do zastupitelstva, má podle Zemana má v hlavním městě dlouhodobě slabší pozici. Nynější neúspěch ale označil za výsledek manažerských schopností Pocheho. Kritizoval i fungování celé pražské organizace ČSSD. "Je nejslabší, ale nejvíce řve, diktuje si, kdo má být ministrem, kdo nemá být ministrem," řekl.

Prezident také blahopřál k vítězství v senátních volbách v prvním kole Jiřímu Čunkovi (ČSSD) a Jiřímu Drahošovi, stejně jako svým dalším dvěma soupeřům z prezidentské volby Pavlu Fischerovi a Marku Hilšerovi, kteří podle něj vzhledem k výsledku z prvního kola mají již senátorský mandát jistý. Zároveň ale označil Senát za cenu útěchy pro Drahoše, Fischera a Hilšera, kteří mu v prezidentské volbě podlehli. Podotkl také, že Drahoš může za čtyři a půl roku znovu kandidovat na prezidenta.

Opětovně uvedl, že by podpořil zrušení Senátu, který podle něj nemá v české politice význam. Zároveň to ale nepovažuje za prioritu svého prezidentského mandátu.

Zeman v rozhovoru také zopakoval svůj názor, že by volební účast měla být povinná a kdo by nešel hlasovat, dostal by pokutu. Opakovaně se vyslovil i pro zavedení hlasování napříč kandidátkami i v krajských volbách po vzoru obecních, případně pro spojení termínů krajských a komunálních voleb.