Prezident Zeman se ve středu sejde s Hamáčkem a Zimolou. Téma? Vláda

Hnutí ANO se nehodlá vzdát postu premiéra pro svého šéfa a předsedu vlády v demisi Andreje Babiše. S ČSSD se stále rozchází i v názoru na to, kolik resortů by v případné koaliční vládě měla sociální demokracie obsadit a které by to mohly být. Vyplynulo to z interních konzultací ANO, které se uskutečnily během Velikonoc, řekl novinářům místopředseda ANO Richard Brabec. Strany se k dalšímu jednání sejdou ve středu.