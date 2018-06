Prezidentem měl být místo Zemana Otakar Motejl, říká expremiér Špidla

/VIDEO/ Aktivní politici častokrát mlží, zamlčují fakta nebo je ohýbají k obrazu svému. Lidé, kteří z funkcionářského kolotoče vystoupili, nemají důvod neříkat pravdu. V seriálu Deníku Expremiéři tak bývalí vrcholní představitelé českého státu poodhalují skutečnou tvář dějů minulých.

Bývalý premiér za ČSSD Vladimír Špidla v zítřejším rozhovoru například popisuje okolnosti prezidentské volby roku 2003. Právě od ní se datuje rozkol mezi sociální demokracií a Milošem Zemanem, který tehdy prohrál. I proto, že mu výrazná část poslanců a senátorů ČSSD nedala hlasy.

„My jsme v ČSSD zevrubně debatovali o tom, kdo bude naším kandidátem v momentě, kdy měl Miloš Zeman zásadně otřesenou autoritu. On to tedy být nemohl. Bavili jsme se o tom velmi podrobně jak s Milošem Zemanem, tak s Pavlem Rychetským. Mimochodem Pavla Rychetského jsem žádal o kandidaturu asi čtyřikrát, ale vždy ji odmítl. Dospěli jsme v těchto třech lidech k závěru, že vhodným kandidátem ČSSD bude Otakar Motejl. Tím to pro mě byla vyřízená záležitost,“ říká Špidla.

V tu chvíli podle svých slov udělal největší chybu své politické kariéry, neboť si Motejla nenechal schválit výkonným výborem ČSSD, čímž pootevřel dvířka Miloši Zemanovi. Ten se jako důchodce z Vysočiny nečekaně do nepřímé volby přihlásil a věřil, že zvítězí.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský se k tomu, zda byla uzavřena dohoda o Motejlově kandidatuře mezi ním, Vladimírem Špidlou a Miloše Zemanem, pro Deník vyjádřil poněkud neurčitě: „Na váš dotaz neexistuje jednoduchá odpověď – ano – ne. Podrobněji se k tomu vyjadřuji v knížce Diskrétní zóna. Proces hledání kandidátů na Hrad trval déle než šest měsíců, vyjádření Vladimíra Špidly je zřejmě situováno do léta 2002, ještě před tím podivným referendem v ČSSD.“

Bývalý premiér a eurokomisař Špidla též poodhaluje pozadí volební kampaně v roce 2002, kdy v TV duelech s Václavem Klausem zazněla jeho proslavená věta: Zdroje jsou.

Špidla, který nyní působí jako šéf think tanku Masarykova demokratická akademie, komentuje i současné dění v ČSSD. „Líbí se mi, že referendum rozproudilo stranický život. Předseda Hamáček usilovně diskutuje s členstvem a snaží se ho přesvědčit o správnosti svého provládního konceptu. Po dlouhé době probíhá ve straně reálná politická diskuse. Až to skončí, měly by odpovědné struktury, například poslanecký a senátní klub, vystupovat jednotně.

Ze své zkušenosti vím, že jestli něco platí v politice téměř stoprocentně, tak ono biblické Dům, který je rozdělený, zanikne. Jakmile se začne strana štěpit, je to začátek konce. Zažíváme období kvasu, což je dobře, teď se může bojovat, nikdo se nad různými výroky nemůže pohoršovat, nejde o salónní záležitost, ale o podstatnou věc. Až se prach usadí, bude zapotřebí zabrat a udržet jednotu.“

