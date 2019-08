Důvěra v prezidenta Miloše Zemana podle výzkumu ústavu STEM za poslední rok stoupla na 57 procent, loni mu důvěřovalo 56 procent dotázaných. Prezidentovi věří hlavně lidé starší 60 let, mezi kterými se těší důvěře 68 procent dodázaných. Mezi mladými lidmi ale začala převažovat nedůvěra - loni mu věřilo 53 procent mladých a letos 43 procent lidí mezi 18 a 29 lety. Důvěra stoupla také u členů vlády a Senátu, u Sněmovny zůstala stejná. Podle STEM mají tyto politické instituce v porovnání s ostatními institucemi nejnižší podíl důvěřujících.

Prezidentovi častěji důvěřují lidé s nižším vzděláním a starší 60 let. U lidí starších 45 let je důvěra stabilní na 58 procentech a u lidí přes 30 let se snížila z loňských 59 procent na letošních 55 procent. Nedůvěra převážila pouze u mladých lidí.