"Aktivisté před prezidentskými volbami řekli, že jsou schopni standartu vrátit, pokud vyhraje kandidát, kterého považují za demokratického. Zbytek standarty jsem obdržel. Už jsem kontaktoval firmu, která je schopná prezidentskou vlajku vyrobit. Standarta se tak na Hrad vrátí. Ale nemám v plánu, že by měla vlát nad Hradem, ale spíše uvažuji o tom, že bychom ji umístili do vitríny i s patřičnou legendou, co se kolem ní událo," uvedl Pavel, který ale například neodpověděl, zda nechá zkoumat pravost korunovačních klenotů. "Manželka mi říkala, že nevěří tomu, že nejsou z plastu," zavtipkoval vítěz prezidentských voleb.

Už dříve avizoval, že chce Pražský hrad více zpřístupnit lidem. Před lety v něm totiž byla kvůli teroristickým útokům zavedena přísná bezpečnostní opatření. "Situace se ale od té doby zlepšila, ale opatření zůstala. Na přelomu března a dubna se bude bezpečnostní situace znovu vyhodnocovat, a pokud to půjde, opatření by mohla být zmírněna. A jak jsem navíc zjistil, na Hradě leží roky projekt na technické zabezpečení Pražského hradu, a pokud bychom ho realizovali, nebude už potřeba současný bezpečnostní systém v takovém rozsahu," doplnil budoucí prezident.

Pavel se v rámci diskuse s občany vyjádřil i k alternativním trestům. Ačkoliv je totiž Karlovarský nejmenším krajem v republice, na jeho území se nacházejí hned tři věznice. "V řadě zemích, které jsem navštívil, by lidé za to, za co jsou ve vězení u nás, nebyli. Jako zcela absurdní byl pro mě případ bezdomovce, který za covidu ukradl pět housek, a protože měl podmínku, dostal rok a půl natvrdo. Vadí mi rovněž, že panují podobné sazby za hospodářské delikty jako za násilné činy. Budu se proto ptát, zda nenastal čas na přehodnocení v této oblasti," reagoval Pavel na dotaz z publika.

Budoucí prezident slíbil, že převezme některá témata za neúspěšnou kandidátku Danuši Nerudovou, která podporovala sňatky homosexuálních párů. "Jako prezident nebudu mít v rámci této otázky mnoho pravomocí. Pokud dostanu takový zákon na stůl, jsem ho připraven ho podepsat," dodal Pavel.

Ve čtvrtek, druhý a zároveň poslední den návštěvy Karlovarského kraje, dorazil hned ráno i se svou ženou Evou na gymnázium v Ostrově, kde debatoval se studenty o válce na Ukrajině, důchodové reformě i případné proměně svého mediálního týmu. "Nejsem si jistý, že by se Rusko a Bělorusko nedokázaly pustit do konfliktu s NATO nebo použít jaderné zbraně," řekl při debatě se studenty. Uvedly to Novinky.cz. Návštěva kraje, do něhož přijel jako do prvního po svém zvolení, naplnila jeho představy. Uvedl, že odjíždí spokojený.