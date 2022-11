Andrej Babiš

Věk: 68

68 Povolání: poslanec, bývalý premiér

poslanec, bývalý premiér Navrhující strana: ANO

Expremiér a předseda hnutí ANO Andrej BabišZdroj: Deník/Martin Divíšek

Předseda hnutí ANO, bývalý ministr financí v Sobotkově vládě a premiér (2017-2021) oznámil svoji kandidaturu přes soukromou TV Nova 30. října, tedy den předtím, než to původně plánoval učinit. A také tutéž neděli, kdy se po roce sešel s prezidentem Milošem Zemanem. Rozhodnutý byl zřejmě už dlouho, možná záhy po loňských prohraných sněmovních volbách. Porážky nesnáší a své odhodlání zúčastnit se souboje o Pražský hrad zdůvodnil mizerným výkonem současné Fialovy vlády, která pro lidi nicnedělá, což by chtěl napravit. Přitom hlava státu podobné pravomoci nemá. Už několik měsíců objíždí v karavanu města a vesnice v celé ČR, v čemž jistě bude pokračovat. Premiér Fiala na jeho oznámení reagoval větou: „V demokratických zemích obžalovaný politik odchází, Andrej Babiš hledá imunitu na Hradě. A to si ČR nezaslouží.“

Expremiér Andrej Babiš oznámil kandidaturu na prezidenta

Skutečně poprvé v historii se chce prezidentem stát muž, který současně stojí před soudem (kauza Čapí hnízdo). Kromě toho Babiš patří k zájemcům, kteří byli před listopadem členy KSČ a navíc se na Slovensku dodnes soudí o to, zda byl agentem StB pod krycím jménem Bureš. Jeho podnikatelskou dráhu provází řada kontroverzí, zvláště ve vztahu k přebírání menších firem, jež pohltil koncern Agrofert. Právě Babišovo impérium, ačkoli ho v roce 2017 převedl do svěřenských fondů, se stalo předmětem kritiky Evropské komise kvůli jeho střetu zájmů a neoprávněnému čerpání dotací.

Babiš se od loňských voleb staví do role zásadního kritika pětikoaliční vlády, která podle něj svou práci nedělá dobře, lidem nepomáhá účinně a energetickou krizi nezvládá. Na tom zřejmě postaví svou kampaň. Podle průzkumů veřejného mínění má šanci dostat se do druhého kola, ale v něm by ho porazil jak Petr Pavel, tak Danuše Nerudová.