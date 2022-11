Česká republika zažila tři polistopadové prezidenty, Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana. Volba hlavy státu se od roku 2013 změnila z nepřímé parlamentní ve všelidovou. Dvakrát v ní zvítězil Miloš Zeman. Poprvé porazil v druhém kole předsedu TOP 09 Karla Schwarzenberga, podruhé akademika Jiřího Drahoše.

Kandidaturu ohlásilo devatenáct mužů a žen, mezi nimi například generál ve výslužbě Petr Pavel, bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, senátor Pavel Fischer. Ti mají už potřebné podpisy od občanů či zákonodárců a také podporu vládnoucí koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09).

Jako zatím poslední se vyjádřil předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který své rozhodnutí o kandidatuře oznámil prostřednictvím soukromé TV Nova v neděli 30. října. Následně získal důvěru předsednictva hnutí a jeho kandidaturu podpořili i poslanci ANO.

Kandidátky se uzavřely 8. listopadu. Z boje o Hrad v tento termín odstoupili Alena Vitásková, která nesplnila svůj cíl - sehnat 100 tisíc podpisů, a také Josef Skála. Kandidát KSČM nezískal potřebný počet podpisů.

Prezidentské téma: školné a vzdělání

Průzkumy favorizují generála Pavla

Podle testování veřejného mínění má zatím největší šanci na úspěch Petr Pavel. Kupříkladu IPSOS v říjnovém průzkumu zjistil, že by získal v prvním kole 27,9 procenta, zatímco Babiš 23,3 procenta. Za nimi by se umístila Danuše Nerudová s 16,9 procenta a Pavel Fischer s 7,4 procenta. Agentura STEM/MARK došla k závěru, že ve druhém kole by Andrej Babiš neměl šanci. Porazil by ho Pavel (52:29 procentům), Nerudová (46:31 procentům), Fischer (44:33 procentům) i Středula (35:31 procentům).

Volební model Deníku: V boji o Hrad vede Pavel před Babišem. Posiluje i Nerudová

Pro výsledek volby je ale možná nejdůležitější ukazatel nepřijatelnosti. Zatímco pro Pavla by nehlasovalo 31 procent dotázaných, Babiše odmítá dvojnásobek lidí, tedy 62 procent. Nerudová by nemohla počítat s 28 procenty, Fischer s 48 procenty. Nejhůře je na tom Jaromír Soukup, jemuž by hlas nedalo 82 procent lidí.

Termín prezidentských voleb:

Předseda Senátu musí datum volby oznámit 90 dnů před jejím zahájením. Musí se konat před uplynutím funkčního období Miloše Zemana, tedy před 8. březnem 2023. Miloš Vystrčil termín vyhlásil v červenci.

První kolo přímé volby se bude konat 13. a 14. ledna 2023, případné druhé ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Do pěti dnů poté, co vyšlo datum volby ve Sbírce zákonů, si kandidáti museli založit transparentní účet.

Nejpozději 66 dnů před volbou musí kandidát podat přihlášku na ministerstvo vnitra. V případě podpisů od odcházejících senátorů se tak muselo stát do 15. října, kdy jim skončil mandát.

Poprvé v historii. O funkci českého prezidenta má zájem i postižený kandidát

Jak volit:

Volit prezidenta mohou všichni občané ČR starší 18 let. Lze volit na voličský průkaz, a to i v zahraničí na zastupitelském úřadě. Tři dny před zahájením prvního kola obdrží občané volební lístky se jmény kandidátů do schránek.

Anketa Deníku, říjen 2022Zdroj: DeníkKandidátní listinu může podat nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů či občan, který dosáhl věku 18 let a předloží petici s nejméně 50 tisíci podpisy na svou podporu.

Každý občan, podporující kandidaturu kandidáta, musí na podpisový arch uvést své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu a připojit vlastnoruční podpis.

Ministerstvo vnitra ověří správnost údajů na peticích namátkově na náhodně vybraném vzorku údajů u 8500 občanů podepsaných na každé petici. Zjistí-li nesprávné údaje u méně než 3 % podepsaných občanů, nezapočítá tyto občany do celkového počtu občanů podepsaných na petici.

Kandidát se může vzdát své kandidatury do 24 hodin před zahájením volby.

Přehled kandidátů na prezidenta: Tři ženy, šestnáct mužů. Politici i akademici

Prezidentští kandidáti

Potvrdili kandidaturu:

Kdo z kandidatury odstoupil:

Alena Vitásková , podporoval ji prezident Zeman (nesplnila svou podmínku, získat 100 tisíc podpisů)

, podporoval ji prezident Zeman (nesplnila svou podmínku, získat 100 tisíc podpisů) Josef Skála, kandidát KSČM (nezískal dostatek podpisů)

Exkluzivní rozhovory s partnery a příbuznými kandidátů na prezidenta:

Prezidentský souboj Deníku

Nabízí odpovědi zájemců o Pražský hrad na důležité otázky dnešní doby v psané i audiovizuální podobě. Oslovili jsme devatenáct mužů a žen, kteří proklamovali svůj zájem účastnit se prezidentské volby. Na reakci na každou z otázek dostali kandidáti třicet vteřin. Odpovědi poslalo devět z nich, přičemž Andrej Babiš se odmítl v této fázi do Prezidentského souboje Deníku zapojit.

1. Je členství v předlistopadové KSČ překážkou pro výkon prezidentské funkce? Proč ano, či ne? (řazení kandidátů je náhodné)

Karel Diviš Pavel Fischer Marek Hilšer Karel Janeček Danuše Nerudová Petr Pavel Denisa Rohanová Josef Středula Tomáš Zima 1/9 Zdroj: Deník Karel Diviš Otázka na (ne)závadnost členství v KSČ 2/9 Zdroj: Deník Pavel Fischer Otázka na (ne)závadnost členství v KSČ 3/9 Zdroj: Deník Marek Hilšer Otázka na (ne)závadnost členství v KSČ 4/9 Zdroj: Deník Karel Janeček Otázka na (ne)závadnost členství v KSČ 5/9 Zdroj: Deník Danuše Nerudová Otázka na (ne)závadnost členství v KSČ 6/9 Zdroj: Deník Petr Pavel Otázka na (ne)závadnost členství v KSČ 7/9 Zdroj: Deník Denisa Rohanová Otázka na (ne)závadnost členství v KSČ 8/9 Zdroj: Deník Josef Středula Otázka na (ne)závadnost členství v KSČ 9/9 Zdroj: Deník Tomáš Zima Otázka na (ne)závadnost členství v KSČ

2. Podporujete manželství stejnopohlavních párů a jejich právo na adopci dětí? (řazení kandidátů je náhodné)

Danuše Nerudová Petr Pavel Denisa Rohanová Josef Středula Tomáš Zima Karel Diviš Pavel Fischer Marek Hilšer Karel Janeček 1/9 Zdroj: Deník Danuše Nerudová Otázka na manželství pro všechny 2/9 Zdroj: Deník Petr Pavel Otázka na manželství pro všechny 3/9 Zdroj: Deník Denisa Rohanová Otázka na manželství pro všechny 4/9 Zdroj: Deník Josef Středula Otázka na manželství pro všechny 5/9 Zdroj: Deník Tomáš Zima Otázka na manželství pro všechny 6/9 Zdroj: Deník Karel Diviš Otázka na manželství pro všechny 7/9 Zdroj: Deník Pavel Fischer Otázka na manželství pro všechny 8/9 Zdroj: Deník Marek Hilšer Otázka na manželství pro všechny 9/9 Zdroj: Deník Karel Janeček Otázka na manželství pro všechny

Zdroj: Deník, Sbírka zákonů, MV ČR, ČTK