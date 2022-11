„Jsme zvyklí žít jako velká rodina. Potřebujeme velký stůl v jídelně a dobrou kuchyň,“ reagoval kupříkladu Pavel Fischer s tím, že by se snad něco na Pražském hradě našlo.

Už také víme, že administrativní žezlo nad Pražským hradem převezme žena. Tedy pokud v prezidentských volbách vyhraje Andrej Babiš nebo Marek Hilšer. První jmenovaný jako jediný otevřeně sdělil, že v tom případě by se ředitelkou hradní kanceláře stala Tünde Bartha, která už šéfovala Úřadu vlády, když byl premiérem. Hilšer jméno neprozradil, jen pohlaví. Ostatní zatím mlží, Petr Pavel si na odpověď nenašel čas.

Druhý díl Prezidentského souboje Deníku:

Prezidentský souboj Deníku: Nemazat, zní od kandidátů k dezinformacím

Přitom po zkušenostech se spolupracovníky Miloše Zemana, jeho kancléřem bez bezpečnostní prověrky a s trestním stíháním na krku, je to podstatná záležitost. A pokud příští hlava státu ochoří, raději by na Hradě měl být mluvčí, který věcně sdělí, jak to s prezidentovým zdravím vypadá, než aby zahlcoval veřejnost citacemi žalmů.

Otázka třetího dílu Prezidentského souboje Deníku zní:

Bydleli byste s rodinou v areálu Pražského hradu a koho byste si přivedli jako klíčové spolupracovníky, konkrétně kancléře? (řazení kandidátů je náhodné)

Andrej Babiš Pavel Fischer Marek Hilšer Karel Janeček Danuše Nerudová Josef Středula Tomáš Zima Tomáš Březina Jaroslav Bašta Karel Diviš Petr Pavel 1/11 Zdroj: Deník Andrej Babiš Bydleli byste s rodinou v areálu Pražského hradu a koho byste si přivedli jako klíčové spolupracovníky, konkrétně kancléře? 2/11 Zdroj: Deník Pavel Fischer Bydleli byste s rodinou v areálu Pražského hradu a koho byste si přivedli jako klíčové spolupracovníky, konkrétně kancléře? 3/11 Zdroj: Deník Marek Hilšer Bydleli byste s rodinou v areálu Pražského hradu a koho byste si přivedli jako klíčové spolupracovníky, konkrétně kancléře? 4/11 Zdroj: Deník Karel Janeček Bydleli byste s rodinou v areálu Pražského hradu a koho byste si přivedli jako klíčové spolupracovníky, konkrétně kancléře? 5/11 Zdroj: Deník Danuše Nerudová Bydleli byste s rodinou v areálu Pražského hradu a koho byste si přivedli jako klíčové spolupracovníky, konkrétně kancléře? 6/11 Zdroj: Deník Josef Středula Bydleli byste s rodinou v areálu Pražského hradu a koho byste si přivedli jako klíčové spolupracovníky, konkrétně kancléře? 7/11 Zdroj: Deník Tomáš Zima Bydleli byste s rodinou v areálu Pražského hradu a koho byste si přivedli jako klíčové spolupracovníky, konkrétně kancléře? 8/11 Zdroj: Deník Tomáš Březina Bydleli byste s rodinou v areálu Pražského hradu a koho byste si přivedli jako klíčové spolupracovníky, konkrétně kancléře? 9/11 Zdroj: Deník Jaroslav Bašta Bydleli byste s rodinou v areálu Pražského hradu a koho byste si přivedli jako klíčové spolupracovníky, konkrétně kancléře? 10/11 Zdroj: Deník Karel Diviš Bydleli byste s rodinou v areálu Pražského hradu a koho byste si přivedli jako klíčové spolupracovníky, konkrétně kancléře? 11/11 Zdroj: Deník Petr Pavel Bydleli byste s rodinou v areálu Pražského hradu a koho byste si přivedli jako klíčové spolupracovníky, konkrétně kancléře?

Seznam můžů a žen, kteří proklamovali svůj zájem účastnit se prezidentské volby:

Andrej Babiš

Věk: 68

Povolání: poslanec, bývalý premiér

Navrhující strana: ANO, má podpisy 56 poslanců

Odpověď: Stejně jako jsem ve funkci premiéra nevyužíval pro soukromé účely žádné státní objekty, neplánuji ani v případně zvolení za prezidenta, že bych se stěhoval na Hrad. Bydlím v Průhonicích a chci tu bydlet do konce života.

O kancléřce jsem již mluvil. V případě zvolení by se jí stala má kolegyně a bývalá šéfka úřadu vlády Tünde Bartha.

KOMENTÁŘ: Že by kancléřka?

Jaroslav Bašta

Věk: 74 let

Povolání: poslanec, bývalý diplomat

Navrhující strana: SPD, má podpisy 20 poslanců

Odpověď: Samozřejmě bych bydlel i s rodinou v areálu Pražského hradu, protože je to tradiční sídlo prezidenta České republiky.

Mám vybrány klíčové spolupracovníky i kancléře, včetně jejich možných náhradníků. S jejich jmény voliče rád seznámím na počátku druhého kola prezidentské volby.

Tomáš Březina

Věk: 65 let

Povolání: podnikatel, zakladatel firmy Best

Navrhující strana: občanský kandidát

Odpověď: Sídlo prezidenta je pro český stát velmi symbolické. Dostojí-li budoucí prezident silou své osobnosti této státnosti, plně si své místo na Hradě zaslouží. Jiní prezidenti, slabší, mohou sedět kdekoli.

Své spolupracovníky samozřejmě vybírám. Jsou to samí důvěryhodní, slušní, profesionální lidé. Ale považuji za předčasné je v tuto chvíli zveřejňovat.

První díl Prezidentského souboje Deníku:

Prezidentský souboj Deníku: Co kandidáti soudí o manželství gayů či členech KSČ

Karel Diviš

Věk: 46 let

Povolání: podnikatel v IT, bývalý sportovní reportér

Navrhující strana: občanský kandidát

Odpověď: Já rozhodně neplánuji bydlet na Hradě. Chtěl bych být víc takovým putovním prezidentem a mít třeba i nějaká detašovaná pracoviště.

Co se týká výběru spolupracovníků, uvažuji o lidech, které jsem potkal ve svém životě během studií, při práci a také během dvaceti let podnikání. Vysněného kancléře v hlavě mám, ale jeho jméno ještě neprozradím.

Pavel Fischer

Věk: 57 let

Povolání: senátor, bývalý diplomat

Navrhující strana: má podpisy 20 poslanců a 34 senátorů

Odpověď: Jsme zvyklí žít jako velká rodina, ale protože prezident je chráněná osoba, řídil bych se doporučením policie. Jsem přesvědčen, že v areálu Pražského hradu bychom vhodné bydlení našli.

A koho bych vzal za klíčové pracovníky? Kancléřem chci jmenovat osobu s bezpečnostní prověrkou, příslušným vzděláním a bezúhonnou, tedy někoho, kdo není trestně stíhán.

Politolog Lubomír Kopeček: Ideální soupeř pro Babiše? Nerudová

Marek Hilšer

Věk: 46 let

Povolání: senátor, lékař

Navrhující strana: podpisy jedenácti senátorů

Odpověď: Už téměř dvacet let bydlím v podnájmu poblíž Pražského hradu a mám tam skvělé sousedy. Takže já bych se na Hrad rozhodně nestěhoval a mohl bych chodit do práce i pěšky.

Co se týká spolupracovníků, mám kolem sebe skvělé lidi na vysoké morální i odborné úrovni, takže by se za ně národ nemusel stydět. Kancléřkou jmenuji ženu.

Karel Janeček

Věk: 49 let

Povolání: podnikatel

Navrhující strana: občanský kandidát

Odpověď: Nechci s rodinou bydlet na Hradě, ale otevřel bych ho veřejnosti a z Jeleního příkopu udělal dětské hřiště.

Současné složení lidí kolem prezidenta je neakceptovatelné. Lidé na takových pozicích musí být nejen skvělí odborníci, ale také splňovat ty nejvyšší morální standardy. Tato volba je velice zodpovědnou záležitostí, ale na jména je zatím brzy.

Danuše Nerudová

Věk: 43 let

Povolání: profesorka, bývalá rektorka

Navrhující strana: občanská kandidátka

Odpověď: Na Hradě bych s rodinou určitě nebydlela, na hradě bydlí král. Prezident má na Hrad chodit pouze do práce.

Na všechny své spolupracovníky bych měla vysoké požadavky. Kromě toho, že by měli být experty ve svém oboru, by také měli mít vysoký morální kredit, být bezúhonní a mít bezpečnostní prověrku. Jména zveřejním před volbami.

Petr Pavel: Největším soupeřem je pro mě populismus

Petr Pavel

Věk: 61 let

Povolání: generál ve výslužbě

Navrhující strana: občanský kandidát

Odpověď nedodal.

Josef Středula

Věk: 54 let

Povolání: předseda ČMKOS

Navrhující strana: podpisy jedenácti senátorů

Odpověď: Řešit bydlení, a teď? To rozhodně ne. Ideální by bylo bydlet v našem bytě na Praze 4 spolu s rodinou, ale to asi z důvodu bezpečnosti a ohledem na sousedy nebude úplně možné.

Co se týká spolupracovníků, tak jedině špičkoví odborníci znalí svých oborů a s bezpečnostní prověrkou. Taková je má představa.

Danuše Nerudová: Nepotřebujeme prezidenta, který si chce plnit svoje sny

Tomáš Zima

Věk: 56 let

Povolání: lékař, bývalý rektor

Navrhující strana: podpisy třinácti senátorů

Odpověď: Pražský hrad je srdcem naší země. Musí být otevřen a přístupný všem. Prezident zde pracuje, a nikoliv bydlí.

Celý život se obklopuji spolupracovníky, kteří v životě něco dokázali, mají bohatou lidskou i odbornou zkušenost, a tak bych postupoval i při výběru svých nejbližších spolupracovníků.