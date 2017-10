Prezidentské volby: bookmakeři už nefavorizují Drahoše, ale Zemana

Je na předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi, aby ukázal, zda dokáže získat většinu pro svou vládu. Pokud se mu to nepodaří, měl by vrátit pověření k sestavení kabinetu a začne se hledat náhradní plán. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl předseda ODS Petr Fiala, jehož strana skončila ve volbách druhá, koalici s ANO ale vyloučila.