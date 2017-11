Prezidentské volby: Duel Zemana s Drahošem by byl velmi těsný. Vyhrál by Drahoš

Do druhého kola prezidentských voleb by nyní postoupili současná hlava státu Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Ten by podle volebního modelu získal ve druhém kole 51 procent hlasů a Zeman 49 procent. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median pro Seznam Zprávy. V září byl rozdíl vyšší, Drahoš by vyhrál s 55,5 procenta hlasů.

"Jeden z vlivů, proč si Miloš Zeman mohl polepšit, je to, že výzkum se konal okolo voleb do Sněmovny," komentoval pro ČTK výsledky průzkumu sociolog Daniel Prokop. V době sběru dat byla hodně angažovaná voličská skupina kolem ANO nebo SPD, která je nakloněna i Miloši Zemanovi. Průzkum, který se konal 11. října do 5. listopadu, dotazoval také podporu politiků, u nichž se v posledních dnech ukázalo, že kandidovat určitě nebudou - například Jaroslava Kubery či Martina Stropnického. A nezahrnuje bývalého premiéra a někdejšího předsedu ODS Mirka Topolánka, který naopak v neděli kandidaturu ohlásil. ČTĚTE TAKÉ: Poslední prezidentský kandidát Josef Toman tvrdí, že má dostatek podpisů Miloše Zemana by nyní podle Medianu v prvním kole jistě volilo 30 procent dotázaných a pro dalších 18 procent voličů je přijatelným kandidátem. Jiří Drahoš má nyní 19 procent jistých voličů, dalších 32 procent by jeho volbu zvažovalo, je tedy preferovaným nebo přijatelným kandidátem pro více lidí než současný prezident. Miloš Zeman také společnost oproti Jiřímu Drahošovi stále hodně rozděluje. Celých 53 procent uvedlo, že je pro ně jeho volba nepřijatelná. U Jiřího Drahoše je takových voličů 30 procent. Podpora Miloše Zemana v posledním průzkumu vzrostla a počet jeho pevných voličů by byl nyní vyšší než v září, a dokonce nejvyšší ze všech čtyř průzkumů, které Median pro Seznam připravil od letošního dubna. U Drahoše oproti září mírně ubylo přesvědčených voličů, ale v součtu jistých a možných voličů je na tom nyní stejně jako v červnu. Další z kandidátů textař Michal Horáček má deset procent voličů, kteří by ho pravděpodobně volili, a 19 procent, kteří by ho zvažovali. Ale také 57 procent těch, pro něž není vůbec přijatelný. ČTĚTE TAKÉ: Čtvrtina lidí by chtěla za prezidenta Zemana, na druhém místě je Drahoš Pokud by se prezidentské volby konaly nyní, zúčastnilo by se jich 56 procent respondentů. Podle Medianu by se účast reálně mohla pohybovat mezi 40 a 60 procenty, protože řada respondentů si jí není jistá, ale ani ji nevylučuje. Častěji účast avizují někdejší voliči Miloše Zemana (88 procent).

Autor: ČTK