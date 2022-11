Do voleb Fischera podpořilo 20 poslanců a 34 senátorů. „Z toho ale zřejmě budou čtyři (podpisy) neplatné, protože senátorům, kteří mi to podepisovali, mezitím skončil mandát," řekl. Stál o to, aby měl podporu z obou komor Parlamentu, i když podle zákona stačí k podání kandidatury deset podpisů senátorů, 20 poslanců nebo 50 tisíc občanů. „Je to pro mě vizitka, že jako prezident budu umět pracovat s Parlamentem s oběma komorami napříč, mám tam dokonce podepsané senátory zvolené například za hnutí ANO nebo další, to znamená nejenom vládní,“ doplnil.