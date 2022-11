Favorita častěji stále nemají ženy, lidé ve věku 45-60 let, voliči SPD a ti, kterým se za posledního čtvrt roku zhoršila životní úroveň, naznačují data.

V obtížné situaci jsou zejména voliči hnutí ANO, které svého kandidáta stále ještě oficiálně nepředstavilo. Oznámení má přijít pravděpodobně 27. října. Nejlepší pozici má aktuálně samotný předseda hnutí Andrej Babiš. „Existuje stále větší podíl potenciálních voličů Andreje Babiše, kteří ale nevěří, že bude nakonec kandidovat,“ vysvětluje Tuček.

Pokud by šéf hnutí ANO do prezidentského klání vůbec nešel, pomohlo by to podle šetření agentury zejména případným náhradníkům z hnutí. Čtvrtina lidí by se například přiklonila k bývalé ministryni Aleně Schillerové, 16 procent ke Karlu Havlíčkovi. Body by však z Babišovy absence mohl získat i bývalý generál Pavel (12 procent Babišových voličů) nebo odborář Josef Středula (11 procent).

Pavel a Nerudová rostou

Prezidentská kampaň je přitom u mnohých kandidátů v plném proudu. „Od minulé vlny se zvedla znalost a přijatelnost u všech aktivních kandidátů. Kampaň se již rozjela na plné obrátky a ti co nebudou vidět a slyšet, těžko mohou pomýšlet na postup do druhého kola,“ okomentoval výsledky výzkumu STEM/MARK jeho autor Jan Burianec.

Na otázku, kdo by měl být příštím českým prezidentem, je nyní mezi voliči nejčastěji zmiňován Petr Pavel (23 procent). Za ním následuje Andrej Babiš (17 procent), Danuše Nerudová (14 procent), Pavel Fischer (8 procent) a Josef Středula (5 procent). Pro nejvíce lidí poté jako hlava státu připadá v úvahu právě Pavel, jehož volba by byla reálná pro 58 procent respondentů. U Babiše je to 37 procent, u Nerudové 40.

Kdo by mohl být budoucím prezidentem?Zdroj: STEM/MARK

Pavel si také udržuje první pozici v hypotetických prezidentských duelech, druhá nejúspěšnější by ve druhém kole byla ekonomka Nerudová. Naopak oba zástupci hnutí ANO podle průzkumu prohrávají všechny duely, jen střet Andreje Babiše a Josefa Středuly by byl poměrně vyrovnaný, na druhou stranu ale v tuto chvíli není příliš pravděpodobný.

Zatočit s výsledkem blížícího se prezidentského klání může také otázka nevolitelnosti. Zatímco pro Pavla by podle STEM/MARKu nehlasovalo 31 procent dotázaných, šéfa hnutí ANO odmítá rovnou 62 procent. Hlas Nerudové by pak nikdy nevěnovalo 28 procent lidí, Fischer nepřichází v úvahu pro 48 procent voličů.

Hypotetická druhá kolo mezi nejvíce skloňovanými favorityZdroj: STEM/MARK

Naprostými smolaři jsou z hlediska nevolitelnosti podnikatel a moderátor Jaromír Soukup, jehož by s klidným svědomím nemohlo volit 82 procent lidí, a podnikatel Karel Janeček se 69 procenty rozhodnutých antivoličů.

Předvolební výzkum STEM/MARK



• Výzkumu agentury se zúčastnilo 1003 osob ve věku 18 a více let. Osmá vlna dotazování probíhala na přelomu září a října.



• Češi podle výsledků obecně upřednostňují spíše transparentní a nadstranické kandidáty. Ideální prezident má být podle většiny Čechů člověk reprezentativní, inteligentní a nestranný.



• O výběru kandidáta do velké míry rozhodují i volební preference, které lidé měli v předchozí prezidentské volbě. „Kupříkladu ti, kteří volili ve druhém kole Miloše Zemana, preferují vlastence, který hájí zájmy Česka, politicky nestranného a aby byl pro lidi. Ti, kteří volili Jiřího Drahoše, pak preferují slušného reprezentativního a inteligentního prezidenta,“ upřesnil Burianec.



Atributy budoucího prezidenta dle sociodemografických odlišnostíZdroj: STEM/MARK