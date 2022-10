„Kdyby se prezidentské volby konaly v září, tak by se v případném druhém kole prezidentské volby nejspíše utkali Andrej Babiš a Petr Pavel. Na základě rozhodnutých voličů, kteří by přišli k volbám, by zvítězil Petr Pavel,“ uvedla agentura Median. Pavel by podle ní získal podporu 59 procent rozhodnutých voličů.

Agentura se respondentů ptala i na jiné varianty druhého kola a v případě duelu s Babišem by pokaždé uspěl druhý kandidát. Výsledky je ale podle Medianu potřeba interpretovat opatrně, protože velká část voličů zatím není rozhodnuta, koho by v druhém kole volila.

Na třetím místě podle Medianu zůstává s desetiprocentní podporou Nerudová následovaná senátorem Pavlem Fischerem, kterého by volilo osm procent voličů, a šéfem odborů Josefem Středulou, který by získal 7,5 procenta hlasů. Zhruba 5,5 procenta voličů by hlasovalo pro senátorku Miroslavu Němcovou (ODS) i senátora Marka Hilšera. Němcová ale kandidaturu neoznámila. V poslední době se mluví i o dalších možných kandidátech, jejich jména ale podle Medianu nebylo možné zatím v průzkumu zohlednit.

„Pro prezidentské volby je nyní zásadní, zda se jich Andrej Babiš zúčastní, či hnutí ANO postaví jiného kandidáta. Důležité bude, zda bude tento kandidát konfrontačně polarizující či nikoliv a zda bude mít naději postoupit do druhého kola,“ uvedl Median.

Druhé kolo bude mít podle agentury úplně jiný průběh, pokud v něm bude silný kandidát ANO, či se v druhém kole budou voliči rozhodovat mezi kandidáty, kteří nejsou s opozičním hnutím ANO nijak spjatí. Pro výsledek je totiž zásadní, jestli velká část voličů bude hlasovat takzvaně podle svého srdce, nebo dá hlas někomu, kdo jim není blízký, ale budou se tak snažit zabránit zvolení protikandidáta.

Poslední termín pro předložení přihlášek kandidátů na prezidenta je 8. listopadu. Ke kandidatuře je potřeba buď zisk 50 tisíc podpisů voličů, nebo podpora 20 poslanců či deseti senátorů.

První kolo prezidentských voleb se uskuteční 13. a 14. ledna příštího roku. V září by se hlasování určitě zúčastnilo 65,5 procenta dotázaných, dalších 11,5 procenta volební účast zvažuje. Agentura upozornila na to, že deklarovaná účast bývá obvykle vyšší než skutečná. V lednu 2018 dorazilo v prvním kole k urnám asi 62 procent voličů.

Průzkum se konal od 1. do 30. září na reprezentativním vzorku 1010 respondentů.