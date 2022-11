Podnikatel Diviš nasbíral dost podpisů pro prezidentskou kandidaturu

Když se váš syn Karel rozhodl kandidovat na prezidenta, co jste na to říkali?

Byli jsme s manželem poněkud zaskočeni. Nečekali jsme to a ani jsme nebyli nadšení z vize, že by eventuálně mohl být prezidentem. Na druhé straně je to náš syn, máme ho rádi, a když je to jeho volba a cíl, jehož chce dosáhnout, byli bychom špatní rodiče, kdybychom mu nedrželi palce.

Podle něj by si Česká republika zasloužila mladšího, slušného a civilního prezidenta, který není spojen s žádnou politickou stranou, a to nyní ani před listopadem 1989. Vidíte to stejně?

S tím naprosto souhlasím. Při výchově každého dítěte vznikají mezi ním a rodiči nějaké konflikty, občas to tedy skřípalo i u nás. Musím ale jako matka říct, že jestli se nám něco povedlo, tak to, že je Karel slušný člověk. Za to dám krk.

Váš syn vystudoval dvě vysoké školy, působil v televizi jako sportovní komentátor, je úspěšný podnikatel. Nenapadlo vás, že vstup do politiky nemá zapotřebí?

Napadlo. Hlavně v poslední fázi teď v létě a na podzim. On má ty podpisy vydřené. Nikdo by asi nevěřil, kolik času, energie, nervů i peněz ho to stálo. Kdybych to věděla na začátku, snad bych mu to i vymluvila.

Jistě sledujete dění ve společnosti a situaci na politické scéně. Co by Česká republika potřebovala nejvíc?

Slušné politiky, nezkorumpované a takové, jimž nejde o jejich prospěch, ale o zlepšení poměrů pro všechny občany, tedy nejen ve smyslu příjmů, ala také infrastruktury, bydlení, životního prostředí. My si určitě nežijeme špatně, ale mnohé lze vylepšit.

Je dnes nějaký politik, který by splňoval tuto vaši představu?

Jeden určitě ano a mohu ho klidě jmenovat. Je to pan premiér Fiala.