Prezidentský kandidát Hynek chce do Senátu, zřejmě mimo Prahu

Bývalý kandidát na prezidenta Jiří Hynek se pokusí na podzim získat post senátora. Volební obvod si zatím nevybral, rozhodnout se o něm chce do května. O přízeň voličů se bude pravděpodobně ucházet mimo Prahu. Plánuje také vyjednávat s politickými stranami o podpoře. Do budoucna se nevzdává myšlenky opět kandidovat do prezidentského úřadu.

"Chtěl bych nadále pokračovat v tom, co jsem začal. To znamená vyjadřovat se veřejně k věcem, které jsou kolem nás," poznamenal Hynek. Jako první se podle něj nabízí podzimní komunální a senátní volby. "Chtěl bych kandidovat do Senátu, nejsem ještě úplně rozhodnut kde. Chtěl bych, aby to byl region, ke kterému mám nějaký vztah," dodal. Takových míst, kde žil či pracoval, je podle něj více. Hynek poznamenal, že aby byl úspěšným kandidátem, potřebuje sehnat politickou podporu. "Chtěl bych být kandidátem nezávislým, ale s podporou některých politických stran, a to je v jednání," řekl. Počítat může s podporou Realistů, kteří ho vyslali i do prezidentské volby. Podotkl, že své názory považuje za silně nadstranické. ČTĚTE TAKÉ: Agenti StB? Největší zlo organizovali důstojníci, řekl Zeman k Babišovi Voliče by chtěl oslovit pomocí témat, na která kladl důraz i během prezidentské volby, tedy především bezpečnost ČR a její budoucnost. Řekl, že bezpečnostní situace ve světě se nelepší. Obává se třeba masové migrace a nesouhlasí s názorem, že se uprchlíky zbytečně "straší", když jich je v ČR málo. "Když to třeba dneska vidím v Berlíně, jaké mají obrovské problémy s nepřizpůsobivými migranty, kteří jim mění jejich prostředí, jejich svět, tak si říkám, buďme na to připraveni," řekl. Utlačovaný zdravý rozum Jako další téma vidí kladení důrazu na zdravý rozum. "Mám pocit, že zdravý rozum je utlačován do pozadí. Chodí sem socialisticko-sociální experimenty, které mohou napáchat neskutečnou paseku, včetně inkluze ve školství," podotkl. Bohatá společnost má podle něj "obrovskou nevýhodu", protože díky svému bohatství zapomíná na důležité věci a řeší záležitosti podružné. "Proto bych chtěl být v politice a chtěl bych, aby tam bylo hodně takových lidí, kteří mají podobné názory jako já, aby se podařilo tu devastaci používání zdravého rozumu zabránit," zdůraznil. ČTĚTE TAKÉ: Sjezd ČSSD nic nevyřeší. Na diskusi o podstatných věcech nebude čas Jednání se stranami, které by ho mohly podpořit, jsou podle něj na počátku. Dodal, že prezidentské volby mu ukázaly, že se velice těžko bojuje o přízeň voličů s rozpočtem v řádu statisíců, když jeho protikandidáti mají desítky milionů. Osloví proto sponzory. Hynek se nevzdává myšlenky opět kandidovat na Hrad. Uplynulé kandidatury nelituje, minimálně podle svých slov získal obrovskou zkušenost. Na některých protikandidátech mu vadilo, že se chovali "jako korouhvička". Když jim podle něj marketingový průzkum ukázal, že lidé chtějí slyšet něco jiného, změnili svůj názor. Prezidentské volby? Jen o Zemanovi Prezidentské volby byly podle něj atypické, protože Miloš Zeman obhajoval svůj prezidentský mandát. Za "skutečné" volby proto označil až ty následující. Nyní se podle něj hlasovalo, zda má Zeman v úřadu zůstat či nikoliv. Za nevýhodu takové volby považuje, že "zanikla" veškerá témata. Vadilo mu také, že se podle něj většina uchazečů "vezla na konfliktní vlně". Neúčast Zemana v debatách před prvním kolem považuje Hynek za správnou strategii, protože se nepotřeboval zviditelňovat a v médiích měl dostatečný prostor z pozice prezidenta. On účast v debatách považoval za prospěšnou, protože byl nejméně známý. Korektně vedené debaty, ve kterých měli kandidáti stejné otázky a stejný čas ale podle něj byly "obrovskou nudou". Přivítal by, kdyby třeba Česká televize vysílala více názorových debat. ČTĚTE TAKÉ: ODS chce omezit vládu v demisi. Neměla by dělat velká rozhodnutí, řekl Fiala

Autor: ČTK