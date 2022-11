Téma lživé zprávy versus právo na svobodu slova je aktuální nejen v souvislosti s prezidentskou volbou, ale především s válkou na Ukrajině, cenami energií a postupem současného kabinetu. Jak připomíná ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), některé falešné informace jsou zcela záměrně vypouštěny, aby poškodily vládu a její pevný postoj vůči ruské agresi na Ukrajině. „Rozhodně by neměly být umlčovány hlasy názorových oponentů, ale na druhou stranu by nemělo být přehlíženo, že dezinformace existují,“ řekl Deníku.

První díl Prezidentského souboje Deníku:

Prezidentský souboj Deníku: Co kandidáti soudí o manželství gayů či členech KSČ

Tím potvrdil, že hranice mezi opozičními postoji a vědomě používanými nepravdami je někdy velmi tenká. „Cenzura je špatně,“ míní Karel Janeček a shoduje se tak se všemi svými soupeři v prezidentském klání.

Cestou ven z bludného kruhu je jedině vysvětlování, uvádění věcí na pravou míru a především posilování informační gramotnosti. Některé dezinformace jsou sofistikované a od reality se dají odlišit jen na základě podrobné analýzy zdrojů. Většina je ovšem naprosto hloupá a odhalitelná po pár kliknutích na internetu. Stačí pěstovat kritické myšlení a vybízet k němu všechny generace.

Otázka pro relevantní uchazeče o Pražský hrad ve druhém dílu Prezidentského souboje Deníku zní:

Jste pro mazání dezinformací a blokování webů, které je přinášejí? (řazení kandidátu je náhodné)

Pavel Fischer Marek Hilšer Karel Janeček Danuše Nerudová Petr Pavel Josef Středula Tomáš Zima Jaroslav Bašta Tomáš Březina Karel Diviš Andrej Babiš 1/11 Zdroj: Deník Pavel Fischer Otázka k fake news a blokování dezinformačních webů. 2/11 Zdroj: Deník Marek Hilšer Otázka k fake news a blokování dezinformačních webů. 3/11 Zdroj: Deník Karel Janeček Fake News a dezinformační weby. 4/11 Zdroj: Deník Danuše Nerudová Otázka k fake news a blokování dezinformačních webů. 5/11 Zdroj: Deník Petr Pavel Otázka k fake news a blokování dezinformačních webů. 6/11 Zdroj: Deník Josef Středula Fake News a dezinformační weby. 7/11 Zdroj: Deník Tomáš Zima Otázka k fake news a blokování dezinformačních webů. 8/11 Zdroj: Deník Jaroslav Bašta Otázka k fake news a blokování dezinformačních webů. 9/11 Zdroj: Deník Tomáš Březina Otázka k fake news a blokování dezinformačních webů. 10/11 Zdroj: Deník Karel Diviš Otázka k fake news a blokování dezinformačních webů. 11/11 Zdroj: Deník Andrej Babiš Odpověď zaslal pouze písemně: Můj postoj je řídit se striktně ústavou a zákony ČR. O vypnutí nějakého webu může rozhodnout jedině soud. Je vyloučeno, aby kdokoli mohl něco vypínat mimo rámec ústavy a platných zákonů... (celou reakci najdete níže v článku)

Seznam devatenácti můžů a žen, kteří proklamovali svůj zájem účastnit se prezidentské volby:

Andrej Babiš

Věk: 68

Povolání: poslanec, bývalý premiér

Navrhující strana: ANO, má podpisy 56 poslanců

Odpověď: Můj postoj je řídit se striktně ústavou a zákony ČR. O vypnutí nějakého webu může rozhodnout jedině soud. Je vyloučeno, aby kdokoli mohl něco vypínat mimo rámec ústavy a platných zákonů. Nějakou zbrklou změnuv tomto směru nepodporuji, protože je to podle mého názoru velmi nebezpečné a snadno se to může vymknout kontrole.

Jaroslav Bašta

Věk: 74 let

Povolání: poslanec, bývalý diplomat

Navrhující strana: SPD, má podpisy 20 poslanců

Odpověď: Pro mazání a blokování webů nejsem, protože chybí právní definice toho, co je dezinformace. Dezinformace v pojetí současné vlády většinou bývá pravda, kterou někdo řekl dříve než včas. Blokování webů je prostě cenzura, jak jsme to zažili letos na jaře.

Přehled kandidátů na prezidenta: Tři ženy, šestnáct mužů. Politici i akademici

Tomáš Březina

Věk: 65 let

Povolání: podnikatel, zakladatel firmy Best

Navrhující strana: občanský kandidát

Odpověď: Já osobně jsem absolutně pro svobodu slova. Nevím, kdo by dezinformaci měl posuzovat. Řešit, co je pravda, co je manipulace, co je lež. V demokracii musíme dezinformaci nebo pravdu vysvětlovat a řešit, ale nikoliv cenzurou.

Karel Diviš

Věk: 46 let

Povolání: podnikatel v IT, bývalý sportovní reportér

Navrhující strana: občanský kandidát

Odpověď: Myslím, že nesmíme podlehnout tlaku a vzdát se svobody slova. Někdo sice může využívat dezinformace k propagandě nebo k uveřejňování nesmyslů, proti tomu ale nebojujme cenzurou. Volný střet myšlenek a idejí je právě to, co udělalo západní svět silným a prosperujícím. Raději učme děti i dospělé, jak pracovat s informacemi, jak je třídit, ověřovat a vyhodnocovat.

Pavel Fischer

Věk: 57 let

Povolání: senátor, bývalý diplomat

Navrhující strana: má podpisy 20 poslanců a 34 senátorů

Odpověď: Ústava zaručuje svobodu slova. Má-li být omezena, pak by takové opatření mělo vycházet ze zákona. Rozhodnutí zablokovat dezinformační weby po ruské agresi bylo proto chybné. Mělo se opírat o zákon. V obecnější poloze ale platí, že máme povinnost chránit demokracii v naší zemi. Může jít i o vážné ohrožení státu. A tomu se musíme umět bránit.

Politolog Lubomír Kopeček: Ideální soupeř pro Babiše? Nerudová

Marek Hilšer

Věk: 46 let

Povolání: senátor, lékař

Navrhující strana: podpisy jedenácti senátorů

Odpověď: Svoboda slova je tou nejvyšší hodnotou, kterou musíme bránit. Na druhou stranu dezinformace a úmyslné šíření lží mohou demokracii a svobodu jako takovou ohrozit. Jsem pro to, abychom pracovali na takové právní úpravě, která umožní udržet svobodu slova a zároveň bojovat proti úmyslnému šíření lží.

Karel Janeček

Věk: 49 let

Povolání: podnikatel

Navrhující strana: občanský kandidát

Odpověď: Nedávný návrh zákona považuji za hrozivé ohrožení svobody slova. Jsem zásadně proti blokování a mazání. Za mnohem efektivnější reakci považuji protiprojev. Cenzura je špatně. Zakazovat projev má smysl pouze tehdy, pokud představuje jasné a přítomné nebezpečí. Pro drtivou většinu takzvaných dezinformací to ovšem není ten případ.

Danuše Nerudová

Věk: 43 let

Povolání: profesorka, bývalá rektorka

Navrhující strana: občanská kandidátka

Odpověď: S omezováním svobody slova bych byla velmi opatrná, protože se to velmi lehce může zvrtnout na druhou stranu. Proto bych byla radši, kdybychom budovali odolnou společnost a zaváděli informační gramotnost do škol a do celoživotního vzdělání a postarali se o to, aby i starší generace a senioři chápali, že co je psáno, není dáno.

Petr Pavel: Největším soupeřem je pro mě populismus

Petr Pavel

Věk: 61 let

Povolání: generál ve výslužbě

Navrhující strana: občanský kandidát

Odpověď: Svoboda není neomezená. Každý systém, včetně demokracie, se musí chránit před útoky, které ohrožují jeho existenci. K těm patří i dezinformace. Stejně jako ve fyzickém světě, tak i v tom virtuálním potřebujeme jasná pravidla, co je nepřípustné. Pokud tato pravidla nejsou, musíme dočasně přijmout i mimořádné opatření, jako je blokování nepřátelských webů.

Josef Středula

Věk: 54 let

Povolání: předseda ČMKOS

Navrhující strana: podpisy jedenácti senátorů

Odpověď: Práce s informacemi je jedna z nejtěžších. Ten, kdo má právo zakázat, je podle mě soud. Mohou být některé výjimečné situace, ale vždy musíme dbát na to, aby bylo chráněno právo na informace a právo na svobodu slova. Při posuzování se musí používat objektivita, nikoliv subjektivita. Proto buďme opatrní, ať se nedostaneme zpátky do situací, které si nepřejeme.

Danuše Nerudová: Nepotřebujeme prezidenta, který si chce plnit svoje sny

Tomáš Zima

Věk: 56 let

Povolání: lékař, bývalý rektor

Navrhující strana: podpisy třinácti senátorů

Odpověď: Jsem pro dodržování zákonů, a státní orgány dohlížející nad podezřelými informacemi se jimi řídí. Na straně druhé, obávám se možnosti zneužití mazání různých zpráv a webů. V současné kampani buďme obezřetní na fake news, ale na straně druhé také na zamlčování pravdy, případně na dvojí pravdu. Vzdělání slouží tomu, abychom byli méně náchylní na polopravdy a lži.