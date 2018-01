Prezidentští kandidáti již odvolili. Drahoš si věří do druhého kola

/FOTOGALERIE/ Během dneška už volili současný prezident i všichni jeho vyzyvatelé, stejně jako premiér Andrej Babiš, bývalý prezident Václav Klaus nebo lídři parlamentních stran.

Kromě Zemana o nejvyšší ústavní funkci usiluje bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš, někdejší premiér Mirek Topolánek, textař a podnikatel Michal Horáček, diplomat Pavel Fischer, lékař Marek Hilšer, podnikatel Vratislav Kulhánek (ODA), vydavatel a producent Petr Hannig (Rozumní) a prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (Realisté). Jen jeden z nich se 8. března slavnostně ujme prezidentské funkce.

Drahoš odvolil v Lysolajích, věří ve účast ve druhém kole

Jeden z favoritů prezidentské volby Jiří Drahoš volil v pražských Lysolajích. Očekává, že do druhého kola se dostane on se současným prezidentem Milošem Zemanem. Doufá, že v prvním kole bude mezi nimi příznivý rozdíl.

"Volil jsem takticky, volil jsem kandidáta, který má největší šanci porazit Miloše Zemana," řekl Drahoš po volbě. Doufá, že se dostane do druhého kola, pravděpodobně v něm bude i současný prezident. "Já bych byl samozřejmě rád, aby rozdíl mezi mnou a Milošem Zemanem byl co nejlepší. Druhé kolo bude rozhodovat a tam se bude hlasovat podle jiných pravidel," poznamenal.

Drahoš novinářům řekl, že očekává účast ve volbách přes 65 procent. Volební účast podle něj bude mít vliv na procentní zisk kandidátů. "Proto vyzývám při každé příležitosti lidi, aby šli k volbám," řekl Drahoš s odkazem na to, že podle předpokladů nízká volební účast pomůže současnému prezidentovi.

Drahoš zároveň poznamenal, že Zeman podle něj podvádí své voliče, protože řekl, že kampaň vést nebude, ale porušil to. "Shodli jsme se s ostatními kandidáty, že nás to velmi zklamalo. Je to nefér vůči nám, ale zejména vůči jeho voličům," dodal. Podotkl, že má pochyby, jestli znovu na Hrad kandiduje Zeman nebo trio tvořené jeho mluvčím Jiřím Ovčáčkem, kancléřem prezidenta Vratislavem Mynářem a šéfem hradních poradců Martinem Nejedlým. Drahoš ocenil, že kampaň byla až na výjimky slušná.

Řekl, že si kampaň se ženou užili. Už když se rozhodl kandidovat, tak mu bylo jasné, že to může být velký obrat v jeho životě. "Kandidatura byla obrovským dobrodružstvím," dodal.

Zopakoval, že chce sjednocovat společnost. Stávající prezident podle něj nespojuje, ale rozděluje. "Nálepkuje lidi podle toho, jestli souhlasí nebo nesouhlasí s jeho názorem.

Fischer odvolil v Pitkovicích, spoléhá na občany z menších měst

Prezidentský kandidát Pavel Fischer dnes odpoledne vhodil svůj hlas do volební urny v mateřské škole v obci Pitkovice u Prahy, kde je jedním z 832 oprávněných voličů. Do volební místnosti dorazil se svou rodinou. Bývalý velvyslanec, který v minulosti působil na Pražském hradě v týmu prvního českého prezidenta Václava Havla, v předvolební kampani prohlásil, že se "cítí být povolán k těžké službě ve funkci prezidenta".

"Budu dnes spát klidně, stejně jako se mi dobře spalo na dnešek," řekl ČTK.

Po vhození volebního lístku uvedl, že by si přál co nejvyšší volební účast. Jako případný prezident by rád inicioval větší zapojení občanů do veřejných záležitostí.

Prezidentská volba je zde. Děkuji tisícům dobrovolníků, kteří v posledních dnech předvedli neskutečný výkon. Bez vás bych to nedokázal! Jste pro mne živoucím důkazem, že občanská společnost existuje.

Nebojte se! Volte svobodně. ? — Pavel Fischer (@PavelFischer) January 12, 2018

Topolánek odhlasoval, přeje si velkou volební účast

Prezidentský kandidát Mirek Topolánek s manželkou Lucií Talmanovou dnes před 15:00 odevzdali v Praze 6 hlas v prvním kole voleb. Topolánek novinářům přitom řekl, že si přeje velkou volební účast. Kampaň před volbami označil za korektní, ale místy nudnou. Podle Talmanové kampaň poznamenala neúčast současného prezidenta Miloše Zemana, označila to za zbabělost hlavy státu.

"Doufám, že bude velká účast, protože nemají tak často voliči možnost volit prezidenta republiky," řekl Topolánek. Zároveň uvedl, že volební účast podle něj nemá vliv na sílu mandátu prezidenta. "Jestli někdo zůstane doma, tak hlasuje nohama. Je to jeho problém. Vlastně i tím, že zůstává doma, vyjadřuje nějaký svůj politický postoj," řekl.

Volební kampaň označil za korektní, ale místy trochu nudnou, k čemuž podle něj přispěl i formát debat, kdy nebylo možné zabývat se některými tématy do hloubky. "Vážím si svých protikandidátů, kteří byli ochotni se se mnou utkávat," řekl. Nechtěl spekulovat o tom, zda jeho šance na zvolení ovlivnilo to, že se ke kandidatuře rozhodl na poslední chvíli.

Podle Talmanové v debatách i v celé kampani chyběl Zeman. "Samozřejmě mi tam chyběl hlavní aktér, který se zachoval neskutečně zbaběle," řekla k rozhodnutí hlavy státu nediskutovat s ostatními osmi kandidáty.

Po incidentu odvolil i prezident Miloš Zeman: