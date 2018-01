Prezidentští kandidáti příliš podpory od stran nezískávají

Americká herečka a moderátorka Oprah Winfreyová by mohla být příští prezidentkou USA, stala by se tak první ženou, která by kdy stanula v čele země. Svůj plán nastínila v neděli při předávání Zlatých glóbů. Podle slov přátel o účasti v prezidentských volbách v roce 2020 aktivně uvažuje. Sama ale zatím kandidaturu nepotvrdila. Afroameričanka dříve podporovala demokraty Baracka Obamu a Hillary Clintonovou.