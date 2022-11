Jen za poslední motoristické zimní období, tedy od listopadu do konce března, se v Česku stalo 748 nehod na silnicích, na kterých byla souvislá sněhová vrstva nebo rozbředlý sníh. V některých případech se havárie vůbec nemusela stát, pokud by na autě byly zimní gumy . Ty jsou totiž oproti těm letním vyrobené z měkčí směsi, která lépe přilne k mokré vozovce a také sněhu. Jak často jsou v tomto směru řidiči nezodpovědní, přitom ani není jasné. „Policie České republiky statisticky neeviduje počty udělených pokut za špatné pneumatiky,“ sdělila mluvčí Policejního prezídia Hana Rubášová.

Volně umístěné věci v autě jsou časovanou bombou. Letící mobil má až pět kilo

Ve střehu jsou naopak pojišťovny. Ty u zimních kolizí prověřují veškeré detaily včetně právě obutí automobilu. Ke krácení pojistného nebo vymáhání části škody po viníkovi nehody kvůli nevhodným pneumatikám ale přistupují minimálně. Počty případů by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Je totiž třeba dokázat vliv letní pneumatiky na nehodu a to, zda by jí ta zimní zabránila.

„Jedná se o dva až tři případy ročně. Jeden případ za všechny – řidič na rozbředlém sněhu narazil do před ním zpomalujícího vozidla. Zkoumáním nehody jsme zjistili, že hlavní příčinou bylo použití letních pneumatik na vozidle viníka nehody. Znalecký posudek prokázal, že pokud by měl vozidlo vybavené odpovídajícími zimními pneumatikami, k nehodě by nedošlo,“ uvedl mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

Zimní pneumatiky jsou oproti těm letním vyrobené z měkčí směsi, která lépe přilne k mokré vozovce a také sněhuZdroj: Deník/Pavel Netolička

Celkovou škodu následně vymáhala pojišťovna po viníkovi nehody. Jednalo se řádově o tisíce korun. „Pokud by ale při nehodě došlo ke zranění nebo úmrtí, může se škoda vyšplhat k několika milionům korun. To se na letních pneumatikách nevyplatí riskovat,“ upozornil Káňa.

Okrajová záležitost

I podle největší tuzemské pojišťovny jsou potíže s nesprávnými pneumatikami okrajovou záležitostí. Přesto by řidiči měli brát povinnost vozit zimní pneumatiky vážně. „Vždy zkoumáme, do jaké míry nevhodné pneumatiky či hloubka jejich dezénu neodpovídající normě skutečně přispěly jak k samotnému vzniku škody, tak k jejímu rozsahu. Následně po posouzení všech objektivních faktů řešíme případnou výší snížení pojistného plnění. Prostor pro korekci výše pojistného plnění u havarijního pojištění tedy existuje na škále od nula do sta procent. V praxi je však zamítnutí škodní události spíše výjimečnou událostí,“ vysvětlil mluvčí Generali Česká pojišťovna Jan Marek.

Nejproblematičtější motorkáři? Mladé a nezkušené přeskočili čtyřicátníci

Že ke krácení pojistného plnění při nehodách na sněhu s letními pneumatikami dochází spíše výjimečně, potvrdil i další pojišťovací dům.

„Pouhé obutí letního vzorku v zimě ještě není důvodem ke krácení. Pokud někdo pojede na námraze velmi rychle, pak se nabourá i bez ohledu na vzorek pneumatik. Racionálně uvažující řidič ale velmi dobře ví, že jízdou na letních gumách v zimním počasí mnohonásobně zvyšuje šanci na nehodu a uvědomuje si, že pokud někomu způsobí škodu, pojišťovna mu zvýší povinné ručení,“ konstatoval mluvčí Slavia pojišťovny Václav Bálek.

Co říká zákon



Od 1. listopadu do 31. března je takzvaná motoristická zimní sezona. Podle zákona řidič musí mít vůz vybavený zimními pneumatikami, jestliže je na silnici sníh, led nebo námraza, nebo lze předpokládat, že takové podmínky nastanou.



U zimních pneumatik musí mít dezén minimální hloubku 4 milimetry. Nižší hloubka znamená ztrátu bezpečnostních vlastností.



Hloubka dezénu by se měla kontrolovat alespoň jednou za měsíc a před každou delší cestou.



Stejná pravidla platí i pro celoroční pneumatiky – hloubka dezénu musí být minimálně 4 milimetry, jinak je považována za letní.