Díky článku Deníku nabízejí lidé pomoc samoživitelce se třemi dětmi, která živoří v chudinské ubytovně. Chtějí jí přispět na jídlo i vybavení pro syna, který jde po prázdninách do školy.

Sociální pracovnice Radka Hamáčková při výjezdu za klientkou | Foto: Deník/Zuzana Hronová

Často nemá ani na jídlo, přemýšlí také, jak zaplatit pomůcky pro mladšího syna, jenž půjde v září do první třídy, a pro staršího, který potřebuje vybavení do prvního ročníku učiliště. O luxusu prázdninového výletu pro děti pak ani neuvažuje. Příběh samoživitelky se třemi dětmi, která vyhořela a přišla o práci, přiblížil Deník v článku o sociální službě Diakonie Vrchlabí, která pomáhá chudým rodinám s dětmi. Čtenáře zaujal a začali se ozývat s nabídkou pomoci.

Aby syn nehladověl, sama týden nejí. Rodinám, jež padly na dno, pomáhá Diakonie

„Dobrý den, prosím o informaci, na jaké číslo účtu mohu paní přispět,“ napsala Deníku Veronika. Nebyla sama. „Ráda bych této rodině poslala alespoň nějaký finanční dárek. Prosím, poradila byste mi, jak to udělat?“ zeptala se Radka.

Čtenář Tomáš by rád matce zaslal předplacené karty do supermarketu, aby si mohla nakoupit potraviny a vybrat i oblečení či školní pomůcky. „Už jsme takto hodněkrát pomáhali a přijde nám to jako ideální způsob,“ dodal.

Také další lidé nabízejí poslat samoživitelce balíček jídla či školní pomůcky pro mladšího syna, jenž se v září stane prvňákem.

Podobných emailů chodí do redakce mnohem více, další nabídky dobrodinci směřují přímo na sociální pracovnici Radku Hamáčkovou z Diakonie Vrchlabí, jež se o rodinu stará. „Je to neskutečné, jsem dojatá a pořád se nemůžu vzpamatovat, kolik lidí se ozývá a nabízí svou pomoc. Vůbec mě nenapadlo, že jeden článek může mít takový dosah. Takže děkuji i za naši klientku a potažmo další, kterým se dostane pomoci,“ uvedla Hamáčková.

Počítají každou korunu

Za posledních čtyřiadvacet hodin odpovídala na spoustu telefonátů a emailů, další vzkazy dostal i ředitel Střediska Světlo. „Nejčastěji lidé nabízí materiální pomoc - nákup potravin a drogerie, školních pomůcek či hraček. Několik lidí také nabídlo lístky do zoo pro celou rodinu,“ popsala sociální pracovnice.

Matka se totiž v reportáži zmínila, že nemá peníze na nějaké prázdninové aktivity pro děti a že chtěla aspoň vzít syna do zoologické zahrady, ale ani na to se jí nedostává peněz.

Dluhy, exekuce i domácí násilí. Unikátní poradna pomáhá lidem v nouzi

Podobných rodin má Středisko Světlo vrchlabská Diakonie v péči více a i ony počítají každou korunu. Kromě toho podporuje v životních krizích i seniory, zdravotně postižené či rodiny pečující o děti s autismem. Pomoci tedy lze i přímo této neziskovce, která funguje už třicet let a jejíž financování bývá každý rok velmi nejisté.

„Podporou naší služby bychom mohli pomáhat i dalším lidem v nouzi. Obrovskou odměnou je pro nás ale už ta lavina zájmu, kterou článek vzbudil. Mně osobně to zase dodává nové síly do práce, protože vidím, že to opravdu má smysl. A že v tom nejsme sami - my sociální pracovníci, ani naši klienti,“ svěřila se Hamáčková.

Článek vznikl v rámci seriálu Krotitelé problémů o sociálních pracovnících a jejich těžko nahraditelné činnosti. Deník na něm spolupracuje s projektem Neviditelní.