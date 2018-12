Co může být krásnějšího než pomoci druhým? Díky kabelkovým veletrhům, které již několik let pořádá Deník v několika českých městech, se podařilo potřebným darovat už více než milion korun. Peníze tradičně putují k talentovaným i handicapovaným dětem či pomáhají nemajetným rodičům zaplatit svým ratolestem obědy. Navíc nejde o obyčejnou charitu: díky této netradiční akci si na své přijdou také všechny milovnice nakupování.

Na svět přišel Jonáš Kešnar z Jindřichova Hradce jako první z nedonošených dvojčat bez části ruky. S životem se ale pere s úsměvem a o pomoc si řekne jen zřídkakdy. Pomáhá mu také nová moderní elektronická protéza.

Jonáš chtěl umět to, co ostatní, a to byla velká motivace. Když začal plavat, doma se domnívali, že to nemůže zvládnout. „A ono mu to jde výborně,“ s radostí konstatuje jeho maminka. Vloni přivezl z evropských paralympijských her mládeže pět medailí včetně zlaté. Letos ve světové sérii World Para Swimming doplaval pro stříbro a dvakrát pro bronz. Na mistrovství v Irsku splnil limit na 200 metrů polohový závod na MS 2019. A má velký sen paralympiádu v Tokiu roce 2020.

Jonášův příběh je jeden z mnoha příběhů Kabelkového veletrhu Deníku, jedinečné charitativní akce, která pomáhá po celé zemi v jednotlivých krajích handicapovaným lidem, dětem v dětských domovech, talentované mládeži a spoustě dalších dobrých věcí.

Tradice se zrodila v Olomouci

Tradice se zrodila v roce 2013 v Olomouci. A dodnes je její princip jednoduchý. Stačí přinést na sběrná místa nevyužívanou kabelku, tašku, psaníčko či pompadurku, někde už také hračky, dětské knížky, šátky, kravaty, bižuterii a podobě, poté se vypravit na veletrh a za symbolickou cenu si odnést domů nový kousek spolu s dobrým pocitem, že jste pomohli.

A to hned dvakrát, vlastně třikrát - odlehčili svému domovu, udělali radost novému majiteli zakoupeného kousku a následně i příjemci příspěvku. A nakonec: opakovaným využitím věcí pomáháme svému rozpočtu i matičce Zemi. Zájem o Kabelkový veletrh Deníku narůstá a přibývá sběrných míst.

Díky desetitisícům nakupujících dam i mužů se daří získávat více prostředků na různé účely. V Českých Budějovicích darovali lidé za pět ročníků 28 tisíc kabelek, za něž Deník obdržel 1 071 694 korun, které rozdělil mezi 140 talentovaných dětí.

Obědy pro děti

V Opavě se letos veletrh uskutečnil počtvrté. Tatínek Jakuba Bačkovského, který trpí svalovou dystrofií, se svěřil: „Jsme rádi, že lidé na postižené slyší, moc si toho vážíme. Kubův pohyb se totiž neustále horší, bez vozíčku neujde už téměř nic. Vzhledem k tomu, že je už těžký, potřebujeme stropní zvedáky a vybrané peníze použijeme na ně.“ Díky dárcům i kupujícím dostala rodina 32 820 korun.

V Liberci pořádají Kabelkový bazar pět let a peníze jdou od začátku do projektu Obědy pro děti. Rozdělují se podle přísné metodiky konkrétním žákům na základě žádosti škol a směřují přímo do školních jídelen, takže nejsou zneužity. Bazar pomohl například dvaačtyřicetileté samoživitelce, mamince dvojčat Dominice, které už tak nízké příjmy rodiny ještě snížilo její onkologické onemocnění. „Velice si pomoci vážím a velmi za ni děkuji,“ řekla dojatá žena.