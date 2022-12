Když šel do školy, coby prvňáček četl bichle o Marii Terezii nebo Vestfálském míru. Ve školách s ním ale moc neuměli pracovat. Od malička se zajímal v podstatě o všechna fakta napříč obory, když ale našel astronomii, zcela si ho získala. „Nejdříve jsem se trochu nepochopitelně věnoval historii. To bylo trochu scestné,“ vypráví.

Pak se mu líbila biologie, první mikroskop dostal ostatně dříve než první dalekohled. Následně to byl zeměpis, ale jakmile se blíže začal věnovat astronomii, zjistil, že je to ta nejkrásnější věda. „Většina dalších oborů se věnuje pouze Zemi. Ale právě astronomie dokazuje, jak je Země jen nepatrnou součástí obrovského vesmíru. A také je to jediná věda, která nás dokáže zachránit, až bude muset lidstvo opustit Sluneční soustavu,“ libuje si.

Vědní obor ho naplno pohltil až v jedenácti letech, kdy v primě na gymnáziu probírali dvě vyučovací hodiny právě vesmír.

V roce 2021 se pak stal jedním z držitelů ceny Zlatý oříšek pro nejtalentovanější české děti. Zde si ho všiml popularizátor astronomie Martin Gembec. Umožnil mu stát se redaktorem webu České astronomické společnosti Astro.cz, kde doposud publikoval přes dvacet článků o astronomii, astrofyzice a kosmonautice.

Mimo to jako host navštěvuje Rádio Junior nebo Gembecův pořad Astronomické události na kanálu YouTube.

Jeho plány míří ještě výš. Vlastně nejvýš – přímo do vesmíru. Cestu si už naplánoval. Vede od kvalitního vzdělání v astrofyzice přes prestižní vědecké týmy do Evropské jižní observatoře. „Odtud již není dlouhá cesta k přípravě vědeckých misí Evropské vesmírné agentury. Když bych si pak vedl lépe než moji kolegové a podal si přihlášku na evropského kosmonauta, mohlo by se mi to třeba vyplnit,“ zasnívá se.