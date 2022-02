Přibývá posprejovaných vlaků, nejvíce v Praze. Řádění vandalů stojí miliony

V Česku přibývá vandalských útoků na odstavené vlakové soupravy. Může za to do jisté míry i rozvolňování protiepidemických opatření, kdy se ve večerních hodinách pohybuje v ulicích měst více lidí. Účinná obrana proti řádění sprejerů de facto neexistuje. Dopravci tak musejí ze svých rozpočtů uvolňovat miliony korun na odstranění škod. „Například v Praze je to ročně kolem deseti milionů korun, v Ostravě zhruba pět milionů korun a v Brně asi tři miliony korun,“ upřesňuje předseda Sdružení dopravních podniků ČR Tomáš Pelikán.

V Česku přibývá vandalských útoků na odstavené vlakové soupravy | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Přibývající vandalismus v posledních měsících potvrzuje i největší český dopravce. Zatímco v době pandemie počet případů takzvaně nevybočoval ze zajetých kolejí, od závěru roku se ale situace zhoršuje. „Za poslední rok jsme zaznamenali 449 útoků sprejerů na naše vlaky, při kterých nám vznikla škoda za více než šest milionů korun. Na přelomu roku ale počet případů vandalství výrazně vzrostl. Jen během prosince a prvních týdnů ledna evidujeme škody za 1,13 miliony korun,“ upozorňuje ředitel odboru bezpečnosti Českých drah Martin Straka. K požárům jezdí veteráni. Na obměnu aut dobrovolných hasičů je třeba 14 miliard Vůbec největší nárůst vandalství se týká pražské aglomerace. Na přelomu roku zaútočili sprejeři na odstavené vagóny více než 16krát a poničili celkovou plochu o rozměrech hokejového hřiště. Škoda je předběžně odhadnutá na zhruba 600 tisíc korun. Na základě toho posílily České dráhy ve vytipovaných lokalitách fyzickou ostrahu. V Česku přibývá vandalských útoků na odstavené vlakové soupravy; zdroj: Policie ČRZdroj: DeníkRozšíření počtu zaměstnanců ostrahy a lepší hlídací kamerové systémy nemusí být jediným účinným řešením. Odradit „graffiťáky“ pomáhá i to, že vozy s jejich výtvorem nevyjíždějí. „Počmárané vozy se ihned stahují z provozu a čistí. Vandalové tak úsilí vynakládají zbytečně, protože jejich výtvor vidí minimum lidí. Jako prevence fungují i ochranné fólie na oknech a antigraffitti nátěry uvnitř vozů. Osvědčil se také kamerový systém ve vozech nebo ve stanicích metra, který už několikrát posloužil k odhalení pachatelů,“ dodává Pelikán. Nicméně odstavování vozů se pak logicky projevuje na komfortu cestování, hlavně pak na přepravní kapacitě. „Některá sprejerská díla jsou v poslední době natolik rozsáhlá, že čištění trvá déle než obvykle. V provozu se to pak projeví například nasazením jedné soupravy CityElefant místo dvou spojených," upozorňuje ředitel Oblastního ředitelství osobní dopravy Střed Českých drah Jakub Goliáš. Na železnici v době koronaviru přibylo vandalismu. Nejvíce v Praze a okolí Celkový počet případů nelegálních graffiti nejen na vlacích, ale i budovách či historických objektech od roku 2019 klesal. Zatímco ve zmíněném roce policie řešila 4 543 případy, loni to bylo o téměř 400 případů méně. Najít pachatele se však podaří jen u každého pátého případu. „Je to dáno mimo jiné i tím, že se jedná o trestnou činnost páchanou v drtivé většině beze svědků a v místech, která jsou odlehlá od běžného provozu,“ vysvětluje mluvčí Policie ČR Ondřej Moravčík. V případě dopadení vandalovi hrozí až jeden rok vězení.