Zákaz vstupu do lesů? Šéf turistů: Majitelé chtějí rušit cesty staré půl století

Nejen do obor je možné zakázat lidem vstup a omezit turismus. Vlastníci lesů mohou rozhodnout také o zrušení desítky let staré turistické trasy nebo nedovolit turistům obnovovat značení. Turistickou tradici by mohl v budoucnu posílit zákon. „Turistické značení, které lze považovat za kulturní dědictví našeho národa, bylo mělo být veřejným zájmem,“ říká předseda Klubu českých turistů (KČT) Jiří Homolka.

Turistické značení je kulturním dědictvím Čechů, ilustračni foto | Foto: Deník/Martin Mrlina