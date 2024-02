Budou, či nebudou? Tato otázka směrem k elektronickým přihláškám na střední školy dělala vrásky ministrovi školství, premiérovi i šéfovi Cermatu od loňského května. Tehdy naplno propukla nespokojenost rodičovské veřejnosti se způsobem přijímaček. Stres z toho, že se deváťák nedostane na žádný maturitní obor, dosáhl vrcholu. Politici museli jednat.

Hlavní díl odpovědnosti na sebe vzal Miroslav Krejčí, ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. A nezačalo to dobře, start přihlašování do systému DiPSy musel být kvůli chybě odložen o den. Nešlo to udělat jinak?

„Po bitvě je každý generál a vždy se dá zpětně říct, že se něco dalo udělat lépe a dříve. Na druhou stranu se mohlo stát i něco horšího a nemuseli jsme začít vůbec. Standardní doba vývoje podobného systému včetně testování je rok až rok a půl. To, že jsme to stihli za tři měsíce, je něco, co nemá v Česku obdoby,“ řekl Krejčí Deníku.

Zároveň zdůrazňuje, že na termínu, kdy bude v období od 2. do 20. února podána přihláška, vůbec nezáleží. „Neodvíjí se od toho žádné rozhodovací kritérium. Víme od novinářů, že existuje pár škol, které vypsaly měřítko podle hesla Kdo dřív přijde, ten dřív bere, ale to je v rozporu se zákonem a nesmí být použito. Pokud na to uchazeči někde narazí, měli by si stěžovat u zřizovatele nebo u České školní inspekce v případě soukromých škol,“ uvedl.

Už se nemusí na poštu

Podle Krejčího je celý systém postaven tak jednoduše, jak to jen šlo. „Je intuitivní a mnoho lidí nám napsalo, že je přehledný a není na tom co zkazit. Naopak nikdo se neozval, že tomu nerozumí nebo si s vyplněním a odesláním neví rady,“ dodává.

A v čem vidí výhodu elektronické přihlášky?

„Ti, kteří použijí přihlášení přes identitu občana, dostanou pozvánku ke zkouškám elektronicky, takže nebudou muset chodit na poštu vyzvednout si doporučený dopis. Pokud nepřiložili k přihlášce všechny povinné přílohy, mohou je dodat později také přes systém DiPSy.“

Zdůrazňuje také, že v případě shodných výsledků o pořadí vždy musí rozhodnout ředitel střední školy: „Nikdy nemůže být dvojice uchazečů na stejném umístění,“ podtrhnul.

V rozhovoru také vysvětluje, proč by vysvědčení ze základní školy vůbec nemělo být u přijímacího řízení zohledňováno: „Z pohledu žáků je to nespravedlivé. Tento princip vyvíjí rodičovský tlak na učitele, aby dávali dětem samé jedničky bez ohledu na to, co umějí. Rozumím tomu, že se mají brát v potaz olympiády a vědomostní soutěže a také práce dítěte na základní škole, ale to není totéž jako známkování.“

A proč zkrachovalo výběrové řízení na externího dodavatele elektronických přihlášek a je správné, že výsledky jednotné přijímací zkoušky tvoří 60 procent celkového hodnocení? Dočtete se v pátečním Deníku.