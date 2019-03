"Ukrajina a Gruzie na to musí myslet, ale hlavně nemá smysl říci, že dveře jsou zavřené," doplnilaAlbrightová. Do Prahy přijela na oslavy 20. výročí vstupu Česka do NATO.

"Byla jsem velmi ráda, že se to stalo a já jsem (za působení prezidenta Billa Clintona) podepsala ty dokumenty. NATO je největší a nejdůležitější aliance na světě," uvedla žena, která se o přistoupení Česka, Polska a Maďarska do NATO velmi zasadila.

Podle ní by lidé měli rozumět tomu, že to není jen aliance vojenská, ale taky demokratická. "To je jeden z důvodů, proč aliance vznikla. Vím, že se mluví moc o těch dvou procentech, to je moc důležité, ale také je důležitých sto procent pro demokracii," zmínila Albrightová požadavek NATO na podíl HDP, který by měly členské státy vydávat na obranu a který Česko stejně jako mnohé jiné neplní.

"Bylo moc důležité vzít (jako první země střední a východní Evropy) do NATO," připomíná a důležité je členství pro ČR podle ní i dnes a bude i v budoucnu. "Musíme se dívat na plno věcí, třeba na to, co Rusové dělají s informacemi," řekla. Od posledních prezidentských voleb v USA se spekuluje o možném ruském vlivu na jejich výsledek.

České politice už nerozumí

Albrightová nechce komentovat aktuální českou politickou scénu. "Už nerozumím české politice," říká s úsměvem. "Já jsem byla jedna z těch, kteří byli hrdí na to, když tu byl Václav Havel a lidé po celém světě si mysleli, že najednou je to zase zlatá země, kde lidé rozumějí lidským právům a rozumějí, jak mají pracovat dohromady," uvedla. "Teď mě některé věci, které se ale dějí všude, dělají moc smutnou a já jsem se opravdu rozhodla, že nerozumím české politice," říká.

O setkání českého premiéra Andreje Babiše (ANO) s americkým prezidentem Donaldem Trumpem říká, že důležitý je především fakt, že se schůzka uskutečnila. "Protože žádný český prezident ani premiér se s americkým prezidentem (Trumpem) nesetkali. Nevím, co z toho bude, ale je to důležité, takhle se diplomacie dělá," uvedla.