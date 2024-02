Bezplatné hodiny navíc, podpora účasti na olympiádách či třeba důraz na důslednost a disciplínu. Vedení i učitelé ze základních škol v Česku mají na úspěch u přijímacích zkoušek řadu receptů. Ve velkém seriálu Přijímačky s Deníkem připravovaném ve spolupráci se společností prijimacky.ai se redaktoři z celé republiky zaměřili na ty úplně nejúspěšnější. Podívejte se, které základky září právě ve vašem okolí.

Zdroj: DeníkV matematice i češtině se podle dat společnosti Cermat daří u přijímaček na střední například žákům ze Základní školy v Bystřici na Benešovsku. Podle ředitelky si tam děti mohou jako volitelný předmět zvolit Přípravu na zkoušky na střední školu, kde se svými učiteli procvičují právě dva klíčové předměty.

„Navíc máme pro deváťáky také odpolední nebo ranní nultou hodinu doučování. K tomu letos poprvé přidáváme sobotní přijímačky nanečisto z matematiky. Žáci si tak mohou vyzkoušet, jaké to je vyplňovat celý test najednou a rodiče za to nemusí platit nějaké horentní sumy a jezdit kvůli tomu do Prahy,“ uvedla ředitelka bystřické základní školy Jana Servusová.

Zkušenosti absolventů

Jak na to, ví podle výsledků žáků při přijímacím řízení třeba i v Nákle na Olomoucku. I tam nabízí dětem bezplatné doučování a úspěch slaví i se zkušebními testy, jejichž výsledky posílají rodičům.

„Děti samozřejmě podporujeme také v účasti na soutěžích a olympiádách. Jeden ze žáků devátého ročníku se nedávno účastnil olympiády v dějepisu a postoupil do krajského kola,“ řekl hrdě ředitel Jiří Peřina.

Kvalitní příprava na přijímačky se jim navíc vrací v podobě úspěšných středoškoláků, kteří na svou základku nedají dopustit. „Když například mají na střední škole ředitelské volno, využijí je často k tomu, že se za námi přijdou podívat, a to i do výuky. Dokonce někdy v hodinách našim stávajícím žákům dávají pozitivní zpětnou vazbu, což nás všechny moc těší,“ vysvětlil ředitel.

Čeština jako druhý jazyk

Se správným přístupem se to dá navíc zvládnout, i když třeba čeština není rodný jazyk. Své o tom ví patnáctiletá Yuliia z Ukrajiny, která před dvěma lety neuměla česky vůbec. Teď patří v tomto předmětu k nejlepším žákům 1. ZŠ v Mostě. A nejen v češtině. Na vysvědčení měla samé jedničky. „I já jsem ale před přijímačkami hodně nervózní,“ svěřila se dívka, která v roce 2022 uprchla do Čech před válkou.

Přiznává, že čeština pro ni není jednoduchá, ale pomohla jí touha zapadnout do kolektivu a poznat nový domov. „Chtěla jsem pochopit, o čem mluví spolužáci. Chtěla jsem pochopit jejich vtipy a také jsem chtěla víc pochopit český jazyk jako předmět,“ popsala začátky v mostecké škole, kde se cítí dobře.

„Mně se tady líbí. Spolužáci a učitelé se ke mně chovají lépe než v ukrajinské škole. Tady mám hodně dobré podmínky pro to, abych se učila češtinu a jiné předměty,“ tvrdí Yuliia, která se chce dostat na gymnázium.

