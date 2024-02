Přijímačky jsou mistrovství a dítě je teď vrcholový sportovec, říká psycholog

Dětský psycholog Václav MertinZdroj: Deník/Martin DivíšekJak velká je nálož stresu, kterou žáci během přijímaček cítí? A můžeme jim od něho nějak pomoci?

To je individuální, záleží na každém dítěti. Uvědomme si ale, že stres patří k životu a asi nikdo z nás se mu v něm nevyhne. Je tedy normální, že ho děti teď cítí. Jeho míra se ale často odvíjí i od rodičů a jejich očekávání, že se přijímačky dítěti podaří tak, jak si přejí. Dítě si ještě v tomto věku neuvědomí, že i když to nevyjde podle představ a nedostane se na vysněnou školu, může to být začátek něčeho hezkého, v čem se nakonec najde. Určitě ale to nejmenší, co můžeme jako dospělí udělat, je odpustit si ty takzvané řeči od cesty, jako: To to dopadne, jsi úplně hloupý, a podobně. To ničemu rozhodně nepomůže. Dospělí mají pomáhat a chránit.

Většina rodičů teď bude děti pobízet, aby se učily a připravovaly více. Kde leží ta správná míra a jak poznáme, že už je to na dítě příliš?

Je to opět individuální a ta hranice se poznává těžko. Ale víme, jak se dítě učilo celou dobu a je jasné, že pokud tam příprava neprobíhala soustavně, za těch několik týdnů to už asi nestrhneme. Nevidím jako rozumné, požadovat po dětech třeba šest hodin učení denně. Umím si ale připravit, že teď v těch posledních týdnech před zkouškami to mohou být třeba dvě hodiny denně. Můžeme si představit, že přijímačky jsou pomyslné mistrovství a žák je vrcholový sportovec. A teď začíná ta intenzivní část tréninku, kdy podává největší výkony, aby měl natrénováno.