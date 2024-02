Český jazyk

První příklad

Přečtěte si výchozí text a rozhodněte, které z níže uvedených tvrzení je pravdivé:

Dnes přišel krásný déšť

co tančí na listech a smývá z květů saze

veselý déšť pod barevnými deštníky

co se tak hodí k mé Praze –

déšť tanečník a mladý klavírista

co střechám přehrává nadšená preludia

a v starých chrličích neztrácí na odvaze

déšť artista na svatovítské věži

déšť kouzelník co městem si běží

a leskem odívá je k větší slávě –

královna Praha září jak na obraze

ze skla

a malíř štětec dál namáčí ve Vltavě

by každá stříška se leskla

a potom unaven se v parku zasní

a dojat rozpláče se v trávě

když sochy oživnou a sprchují si vlasy –

pak usne v aleji

a lidé přemoženi zjevením krásy

jsou aspoň na chvilku na sebe lepší…

A) Tento prozaický text vykazuje rysy dramatu.

B) Text je převážně epický, nerozdělovaný do slok.

C) Jedná se o lyrickou báseň s nepravidelným rýmem.

D) V textu se zřetelně objevují prvky ironie a nadsázky.