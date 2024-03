Správná odpověď: A) Místo, kde se starý papír odevzdává.

Vysvětlení:

Pokud se chceme do sbírky zapojit, potřebujeme vědět, kdy se koná, co máme přinést a kam přesně to máme donést. První dvě informace (kdy, co) v textu najdeme. Chybí v něm ale místo, kam se má starý papír nosit.