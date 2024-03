Přečtěte si výchozí text a vypište z podtrženého úseku čtyři příslovce.

Kolik komárů chytí netopýr za jednu noc?

Jednou jsme při výzkumu netopýrů zvečera chytili netopýra vodního při jeho výletu z jeskyně. K našemu překvapení se ocitl v síti po dvou hodinách znovu, tentokrát při návratu. Byl nasycen a o dobré 2 g těžší. Dostal jsem tehdy chvilkový nápad: kolik asi hmyzu za tu dobu nachytal? Jelikož se zajímá především o komáry a pakomáry, začal jsem pátrat, kolik takový hmyzí krvežíznivec váží. Leč to se nikde nepíše. Nakonec mi pomohl kolega, který si v laboratoři pro pokusy komáry chová „ve velkém“ a jednoho mi „na objednávku“ zvážil. Samozřejmě, že záleží na druhu i pohlaví, pro naše účely však stačilo, když jsem věděl, že hmotnost komára se pohybuje kolem setiny gramu. Snadným propočtem jsem došel k počtu cca 200 komárů. A počítal jsem dál. Jedna kolonie netopýra vodního může mít až 50 jedinců, což obnáší alespoň 10 000 komárů za jediný večer! Kolik je to za týden nebo měsíc, to si už spočítejte sami. Jedno je ale jisté – když jedna nebo dvě netopýří kolonie vymizí, hned je na světě o pár milionů komárů víc.