Přímá volba předsedy ČSSD? Členové se v názoru neshodnou

Členové ČSSD se neshodnou v názoru na dnešní návrh statutárního místopředsedy Milana Chovance, aby nového předsedu volili přímo všichni členové strany. Někteří to v současné situaci nepovažují za šťastné řešení, jiní naopak tento postup podporují. Většina sociálních demokratů ale nechce, aby se předsedou ČSSD stal nestraník, zjistila ČSSD.

Chovanec dnes oznámil na krajské konferenci na Vysočině, že současné vedení ČSSD na dubnovém mimořádném sjezdu strany skončí. Strana podle něj v současné povolební krizi potřebuje v čele člověka, který bude mít silnou podporu členů i mandát. Proto chce navrhnout, aby byl volen přímo. Podle něj by strana také měla zvážit, zda neoslovit pro kandidaturu na předsedu i nestraníky.

Krajský předseda v Libereckém kraji Jan Mečl se domnívá, že přímá volba předsedy by se měla nejdřív prodiskutovat. "Strana má stanovy, předsedu volí sjezd a toto je nová informace, se kterou já asi neumím zacházet v této chvíli, protože bychom asi museli upravit stanovy," uvedl Mečl. Hledat předsedu mezi nestraníky se mu nezamlouvá. "To mi přijde nepromyšlené. Aby vedl tradiční stranu nestraník, to bych asi nesouhlasil," dodal.

Předseda ČSSD v Ústeckém kraji Miroslav Andrt nepovažuje přímou volbu za současné situace za nejšťastnější řešení. "Myslím si, že by spíše měl být dán prostor pár lidem, co budou chtít, trochu nadneseně řečeno, prapor zvednout," řekl. Bojí se, že by regiony hlasovaly jen pro své kandidáty. Nesouhlasí ani s nestraníkem v čele. Podle něj jsou ve straně stále lidé bez pošramocené pověsti, kteří jsou schopni získat důvěru napříč republikou.

Předsedkyně ČSSD ve Zlínském kraji Milena Kovaříková řekla, že volba předsedy všemi členy je pro ni názor zajímavý a akceptovatelný. "Nedokážu si však představit ve vedení ČSSD člověka, který není jejím členem," uvedla. "Návrh Milana Chovance je seriózním námětem k debatě a pokládám ho za podporyhodný," uvedl člen předsednictva ČSSD a místopředseda krajského výkonného výboru Roman Vaigel.

Místopředsedkyně karlovarské krajské ČSSD Markéta Wernerová by proti přímé volbě předsedy nic nenamítala, rozhodně by ale nesouhlasila s její korespondenční formou. "Smysl stran nebo jakéhokoliv spolku je setkávání a sdělování si názorů," míní Wernerová. Nyní již bývalá poslankyně si dovede představit osobnosti z řad nestraníků, které s ČSSD dlouhodobě úzce spolupracují. "Pokud by se ale případný nestraník opravdu měl stát předsedou, stejně by musel do strany vstoupit," připomněla.

I bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek podotkl, že případný nestraník by do strany musel vstoupit, protože předsedou může být jen její člen. Přímou volbu ale podporuje. "Je to jediná možnost, jak vrátit po letech do personálního rozhodování o vedení strany celou členskou základnu. Snad ji nějaké zajímavé osobnosti z řad nestraníků posílí a pomohou ji zachránit," uvedl Hašek.

Přímou volbu členskou základnou vítá i bývalý brněnský primátor Roman Onderka, který se nyní stal poslancem. "Vnímám to jako první moment povolební sebereflexe ČSSD," uvedl pro ČTK. Olomoucký primátor a člen předsednictva Antonín Staněk k návrhu uvedl, že "teoreticky je možné si představit cokoliv,ale bude to předmětem vnitrostranické diskuze."

Sociální demokracie ve sněmovních volbách obhajovala 20,45 procenta hlasů, získala jen 7,27 procenta. Drtivý propad na jednociferný výsledek nezastavilo ani červnové rozdělení funkcí ve straně mezi Chovance, který v čele ČSSD nahradil premiéra Bohuslava Sobotku, a ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, jenž se stal volebním lídrem.