Přímá volba starostů? Díky, nechceme, říká víc než polovina „vládců“ obcí

Kultura a sport - Výtvarní umělci 3D Animator. Požadované vzdělání: 43 000 Kč

Výtvarní umělci 3D Animator. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 43000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Praha, Kontaktní osoba: Main Lucie, e-mail: hr@about-fun.com, UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:, Co s námi budeš vytvářet, - Staneš se přímou součástí týmů vyvíjejících špičkové hry primárně pro mobilní platformy iOS a Android (např. http://www.about-fun.com/our-games/warfriends), - Tvé snažení bude mít přímý dopad na finální podobu a kvalitu her a na dojem, jaký hry na hráče udělají, - Budeš spolupracovat se skvělou partou lidí, mezi nimiž potkáš talenty i veterány české herní scény, , Nic není zadarmo a za tvou práci Ti nabídneme:, - Možnost podílet se na herních projektech světové úrovně , - Spoustu příležitostí pro profesionální i osobní rozvoj , - Bezkonkurenční finanční ohodnocení a flexibilní pracovní dobu 25 dní placené dovolené , - Firemní gaming night dvakrát do měsíce - dobré jídlo, PS4 atd. , - Pomoc při stěhování do Prahy , - Vlastní místečko v mezinárodním a kreativním týmu, bok po boku s novými talenty i vývojářskými veterány , - Práce v příjemném prostředí moderních kanceláří v Praze 8 - Karlíně, pár kroků od stanice metra Křižíkova , , A konečně, co budeme chtít my od tebe? , - Znalost práce v 3D Studio MAX včetně CAT systému (znalost Motion Builder je pro tebe výhodou), - Znalost Adobe After Effects, Photoshop nebo jim podobný software (znalost Maya nebo Spine je pro tebe výhodou), - Znalost rigování (CAT) a skinování , - Zkušenost s 3D animací pro hry, - Zkušenost s Unity 3D enginem výhodou, - Znalost modelování a texturování výhodou, - Umělecký talent a schopnost vdechnout stylizovaným postavám život, - Silný cit pro detail, design a maximální nároky na finální kvalitu produktu, - Organizovanost a schopnost plánovat a přemýšlet dopředu, - Aktivní znalost angličtiny je nutnost. Nejsme tu všichni Češi, a lingua franca naší kanceláře je angličtina, , What you will be creating with us:, - You will become direct part of teams developing cutting-edge games primarilly for mobile platforms iOS and Android (e.g. WarFriends), - Your effort will have a direct impact on the final appearance and quality of the game and impression on the players, - You will cooperate with great bunch of people among whom you meet talents and veterans of the Czech gaming scene, , Nothing comes for free, so here's what we've got to offer you: , - Work on awesome, world-class gaming projects , - The opportunity to grow both professionally and personally , - A competitive salary and flexible working hours , - 25 days of paid holiday, - Free dinner twice a month at a company gaming night, - All the required help with relocation to the beautiful city of Prague , - Your own spot in an international and creative team, side-by-side with new talents as well as game development veterans , - Work in a pleasant environment of our modern offices in Prague 8 - Karlín, a few steps away from metro Křižíkova , , Finally, what we'd like you to bring us?, - Good knowledge of 3D Studio MAX including CAT system (knowledge of Motion Builder is an advantage for you), - Good knowledge of Adobe After Effects, Photoshop pr other similar software (knowledge of Maya or Spine is an advantage for you), - Knowledge of rigging (CAT) and skinning, - Experience with 3D animation for games, - Experience with Unity 3D engine is an advantage, - Experience with modelling and texturing is an advantage, - Artistic talent and ability to breath life into stylized characters, - High sense of detail, design and the highest demand on the quality of the final product, - Organizationa. Pracoviště: About fun s.r.o. - místo výkonu práce, . Informace: Lucie Main, .