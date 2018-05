Primátor Plzně: Babiš je dravec, kvůli tomu se nepřetrhneme

Krajská mise šéfa ČSSD Jana Hamáčka a místopředsedy Jiřího Zimoly v Plzni neměla valný úspěch. Spíš žádný.

Martin ZrzaveckýFoto: archiv

Představitelé kraje přijeli do Plzně přesvědčovat členy místních krajských organizací ČSSD, aby souhlasili se vstupem socialistů do vlády s Andrejem Babišem.

Na setkání ale nepřišel ani hejtman Josef Bernard, ani Milan Chovanec (donedávna pověřený vedením strany), ani plzeňský primátor Martin Zrzavecký. „Pozvání jsem dostal, ale nemohl jsem přijít,“ řekl Deníku Bernard. Na otázku, zda je dál proti tomu, aby ČSSD do vlády vstupovala, odpověděl, že ano.

Stejný přístup jednoznačně potvrzuje i primátor Zrzavecký. „Trvám na tom, že pro ČSSD je lepší opozice. Jednak jsme nedosáhli ve volbách takových procent, abychom si zasloužili ve vládě být, a musíme se srovnat v opozici, jednak je tu Andrej Babiš a role hnutí ANO. Babiš je dravec, který chce vítězit, ale to neznamená, že se kvůli tomu přetrhneme,“ řekl Zrzavecký.

Poznamenal také, že pozvání na nedělní schůzku s Hamáčkem bylo nešťastné. „Pozvání dostali šéfové místních organizací, ne okresních. Ty pak dozval kraj. A pokud někam nedostanu pozvání, tak tam nechodím,“ dodal Zrzavecký.

Krajský výkonný výbor ČSSD už v dubnu jednoznačně odhlasoval, že členové by neměli hlasovat pro vstup do vlády. „Mám osobní zkušenost, kterou máme s vládnutím. Měla by být i varováním pro léta příští. Je to otázka důvěry, a já ji nemám,“ řekl bývalý poslanec Václav Votava.