Primátor Ostravy Tomáš Macura: Nejsem nevděčný parchant

/ROZHOVOR/ S přehledem vyhrál volby v Ostravě. Rozdíl mezi vítězným hnutím ANO, které získalo bezmála 33 procent hlasů, a dalšími stranami v pořadí byl přes dvacet procent. Současný primátor města Tomáš Macura po volbách očekával, že i sestavení nové koalice bude snadné, což se však nepotvrdilo.

Měla to být rychlá vyjednávání o pokračování předchozí koalice ANO s Ostravakem, ODS a KDU-ČSL. Proč došlo ke změně a ve hře jsou nyní Piráti místo Ostravaka a ODS?

Pro nás byla před volbami i bezprostředně po volbách preferovanou variantou stávající čtyřkoalice. Jednání probíhala tři týdny, až jsme došli k tomu, že se na tomto formátu nejsme schopni domluvit. Ďábel může spočívat v detailu, a to se stalo. My jsme ve vyjednáváních neustále ustupovali především požadavkům hnutí Ostravak, až to došlo do fáze, kdy už jsme dál ustoupit nemohli. Konkrétně šlo o řešení politické situace v centrálním ostravském obvodě, a to ve formátu, který nám byl v zásadě nadiktován. To už bylo příliš.

Vyjednávali jste o budoucí koalici i s ohledem na centrální politiku, kde je ODS v jednoznačné opozici vůči ANO? Mělo vliv i to, že ODS „vyšplouchla“ hnutí ANO v Brně?

Mě netěšil způsob předvolební kampaně ze strany ODS, kdy se vymezovali vůči hnutí ANO na celostátní, ale i tady na komunální úrovni. Situace v Brně mě rozčílila, ale nemám žádnou možnost z Ostravy pomoci Brnu, ač bych to udělal rád. Každopádně nemělo to zásadní vliv na koaliční jednání u nás ve městě ani jsem kvůli tomu nedostal žádný „befel“ od Babiše, jak někdo říkal.

Andrej Babiš vás v povolebních rozhovorech často zmiňoval jako příklad toho, jak se má úspěšně dělat komunální politika a jak díky tomu s přehledem vyhrát volby v krajském městě. Jak toto jeho hodnocení vnímáte?

Samozřejmě to člověka potěší, když slyší pochvalu na svou adresu. Na straně druhé to nepřeceňuji, protože situace v každém z měst je úplně jiná a já si osobně nejsem jist, jestli bych uspěl například v Praze. Takže víte, jak to je – i chvála se může obrátit v opak, když člověk udělá nějakou chybu…

Ptám se na to i proto, že vy se přitom vůči Babišovi občas veřejně vyhrazujete, což v ANO nebývá zvykem. Kritizoval jste jeho postoje kolem Čapího hnízda, podpořil jste prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše…

Nechci vypadat jako nevděčný parchant, protože je mi absolutně jasné, že nebýt hnutí ANO a Andreje Babiše, tak bych tady neseděl v křesle primátora a neměl třiatřicet procent hlasů ve volbách. A já ho ani nekritizuji jako osobu, pouze jsem se kriticky vyjádřil k některým záležitostem, o kterých jsem přesvědčen, že jsou v rozporu s původními ideály hnutí, na kterých to bylo celé v roce 2011 postaveno. Když mám tedy pochyby o vnitřních demokratických principech hnutí nebo o tom, zda jsme stále tou proevropskou, protikorupční a liberální stranou, tak se prostě ozvu. Ale to není útok na Andreje Babiše – já ho znám už z dob byznysu a řadu věcí na něm oceňuji. Rozhodně nebudu ten, kdo by ho podrazil. Kdybych měl pocit, že nejsem v souladu se směřováním hnutí, tak odejdu z něj a rovnou i z politiky.

Máte naopak ambici působit v celostátní politice nebo kandidovat do vedení ANO?

Já tu ambici nemám, protože mi je stranická politika cizí a neumím se v tom příliš pohybovat. Chce to spoustu diplomacie a zákulisních jednání, a na to jsou jiní šíbři. Navíc na to nemám čas – chci dávat sto procent Ostravě. Ale uvědomuji si i to, že je laciné něco kritizovat a pak pro to nic neudělat. A to, co můžu říct s určitostí, je, že jsem se už s Andrejem Babišem dohodl, že zorganizuji ideovou konferenci našeho hnutí, kde si řekneme, jakou cestou chceme jít dál, jaké jsou naše priority a co chceme hájit. To je ta věc, kvůli které jsem hnutí ANO občas kritizoval, že už nejsme ideově ukotvení. Takže to příští rok uspořádám.

Pomáhá Ostravě, že nejen premiér a řada ministrů jsou z hnutí ANO, ale že i Moravskoslezskému kraji vládne toto hnutí?

Principiálně by nebylo správné, kdyby byla zvýhodňována ta města, v jejichž vedení je politik z vládnoucí strany. A sám bych se proti tomu ozval. Na straně druhé jsou praktické situace, kdy mi pomáhá, že znám osobně lidi ve vládě. Jak se dnes s oblibou říká – máme na sebe mobily a můžeme si kdykoliv zavolat. Takže když si u nich potřebuji něco ověřit, tak vezmu mobil a odpověď obvykle dostanu do pěti minut.

Co byste chtěl za ty čtyři roky především prosadit, rozjet a dokončit?

Chceme zrealizovat strategický plán rozvoje města, který jsme dávali dohromady v minulém volebním období. Má horizont do roku 2023, něco až do roku 2030, ale většina důležitých projektů nás čeká právě nadcházející čtyři roky. Jde o řešení klíčových témat, jako jsou životní prostředí, bezpečnost, kultura, vzdělávání, doprava, architektura.

Můžete být u těch projektů, jež chcete nyní rozjet, konkrétnější?

Kdybych měl pár projektů vypíchnout, tak to je nová koncertní hala, která může Ostravě hodně pomoci. Dále pak stojí za zmínku univerzitní kampus na Černé louce, rádi bychom zrealizovali prodloužení tramvajové trati na 7. a 8. porubský obvod nebo třeba výrazně navýšili počet parkovacích stání v celém městě. Těch projektů je řádově dvě stě tak nelze vyjmenovat vše. Aby se to dalo stihnout, tak chci v tomto volebním období v prvé řadě výrazně zrychlit přípravu a realizaci staveb – to je věc, se kterou jsem byl u nás na radnici v těch předchozích čtyřech letech nespokojen.

Poslední otázkou se ještě vrátím k nedávným státním vyznamenáním. Komu byste vyznamenání udělil vy?

Tak určitě bych několik jmen dokázal říct a byli by to lidé, kteří si to podle mě zaslouží víc než někteří z těch, kteří vyznamenáni byli. Jestli mám říct jedno, které mě napadá na první dobrou, tak je to pan Luděk Eliáš, který nedávno zemřel. Byl to čestný občan Ostravy, který byl pro mě naprosto neuvěřitelnou osobou v dobrém slova smyslu. ( Luděk Eliáš byl herec, režisér a publicista. Během svého života se věnoval otázce holokaustu, neboť sám přežil Osvětim, Birkenau a Sachsenhausen i pochod smrti. Zemřel letos v červenci ve věku 95 let – pozn. red.)