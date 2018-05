Kandidát na ministra Antonín Staněk: Spojení ČSSD s ANO má logiku

/ROZHOVOR/ Primátor Olomouce a poslanec Antonín Staněk je kandidátem ČSSD na ministra kultury do vlády Andreje Babiše. Nabídku, kterou dostal od předsedy strany Jana Hamáčka telefonicky během své pracovní návštěvy USA, neodmítl.

Je přesvědčen, že ČSSD by měla jít do menšinové vlády s hnutím ANO, aby Česká republiky už měla vládu s důvěrou, ve které Staněk pro ČSSD vidí prostor, jak prosazovat vlastní levicový program.

Staněk je ovšem kandidátem ČSSD na primátorský post i pro další volební období.

Jestli nadále bude lídrem kandidátky, nebo strana v Olomouci najde pro podzimní komunální volby jiné řešení, teprve musí projednat se spolustraníky poté, co se vrátí do Česka.

„Máme členskou schůzi, kde budeme mít vnitrostranické referendum a stejně tak budeme hovořit o budoucnosti. Poté dáme jasně najevo, jak to bude vypadat i s kandidátkou,“ uvedl Staněk v rozhovoru, který Deníku poskytl během návštěvy partnerského města Olomouce, Owensboro v americkém státě Kentucky.

Přišla životní nabídka, která se neodmítá? Dalo by se to tak říct?

Všechno se dá odmítnout. I životní nabídky. Na druhou stranu: nabídka přišla a já jsem vyjádřil, že pakliže je to možné řešení, pak pro každého, kdo může nějakým způsobem přispět k tomu, aby už v zemi byla funkční vláda, je to určitým způsobem povinnost. Rozhodně nejde o to, že se nedalo odmítnout.

Kolik jste měl času na rozmyšlenou?

Přiměřeně tomu, aby se člověk mohl rozhodnout.

S trochou nadsázky by se tedy historická a kulturní Olomouc pomalu mohla začít těšit, že vytěží z toho, že má ministra kultury?

Ministr je státním úředníkem pro celou republiku a hledat v tom nějaké výhody pro Olomouc, to bych asi nepovažoval za úplně šťastné. Rád by však přispěl, pokud Olomouc bude mít připraveny projekty, k tomu, aby je bylo možné realizovat. Rád bych připomněl, že z Olomouce pocházel jeden z nejúspěšnějších a nejdéle úřadujících ministrů kultury, Pavel Dostál (ČSSD). Když se to podaří, může to být i pro Olomouc prospěšné.

SEFO tedy po letech může počítat s penězi? Projekt, jak je na stole, podporujete?

Myslím si dokonce, že ještě než bude jmenována nová vláda, bude-li jmenována. SEFO je už dnes ve fázi, že se téměř nedá zastavit. Je to podle mě otázka téměř vyřešená. Bude to rozhodnutí celé vlády, ale já jsem přesvědčen, že už je víceméně rozhodnuto. Určitě bych to nezastavoval.

V pondělí začalo vnitrostranické referendum o vstupu ČSSD do menšinové vlády s hnutím ANO. Ptát se vás (jako kandidáta na člena vlády), zda jste pro, je asi hloupé, ale v čem vidíte přínos vládnutí s ANO pro ČSSD? Už jste zkušenost s takovým partnerstvím udělali a ČSSD skončila ve volbách se sedmi procenty..

Je to víceméně fráze, ale je to pořád stejné: voliči v říjnových volbách nějakým způsobem rozhodli o složení Poslanecké sněmovny a od té doby se složitě hledá průnik a jakási koalice. Už jsem to říkal, ale tato země si zaslouží vládu, která bude mít důvěru. Přínos? Jako přínos vidím to, že se ukončí období vládnutí vlády v demisi a mohla by vládnout vláda s důvěrou.

Přínos pro ČSSD?

Je to možnost prosazovat svůj volební program a realizovat to, co jsme slíbili našim voličům. Ano, je tady celá řada úskalí, ale to je v životě vždycky.

Tedy se neobáváte toho, že ČSSD „pohřbí“ další vládní angažmá po boku ANO? Neměla by se strana raději v opozici soustředit na úspěch v příštích sněmovních volbách?

Hnutí ANO má levicově orientovaný program a vzniká tak v podstatě levicová koalice, tedy koalice stran, které chtějí prosazovat levicový program, tedy toto spojení má svoji logiku. Vycházím z toho, že dvakrát nevstoupíte do téže řeky. Dvakrát se nemůže opakovat to samé. Tedy stejné chyby se opakovat nebudou, věřím. Pokud se bude pořád tvrdit, že to nejde, a vláda zde není, není to ku prospěchu země. Je to podle mě krok, který je státotvorný.

ANO je jiné než poslední čtyři roky?

I ANO se významně vyvíjí a uvědomuje si celou řadu souvislostí, zodpovědnost za vládnutí v zemi. Vidím to podobně na městské úrovni, kde se hnutí ANO významně proměnilo. Věřím, že vznikne smysluplná spolupráce těchto dvou stran.

Pokud ANO bude souhlasit s kandidáty ČSSD do vlády a pan prezident podepíše, co bude dál v Olomouci? Povedete kandidátku do komunálních voleb, budete kandidátem ČSSD na primátora pro další volební období? Kdo by ji vedl, pan náměstek Žáček? Pan Petřík? Situace je velmi složitá…

Rozhodnutí, které přijalo předsednictvo ČSSD poté, co jsem přijal nabídku, jsem se dozvěděl během návštěvy našeho partnerského města Owensboro, kde stále jsme. Já jsem doposud neměl možnost probrat tyto věci se svými spolustraníky v Olomouci. Budeme o tom jednat. Ale nepředbíhal bych, protože ještě ani neznáme výsledky vnitrostranického referenda. Jakmile se vrátím z Owensboro, máme členskou schůzi, kde máme referendum a stejně tak budeme hovořit o budoucnosti. Poté dáme jasně najevo, jak to bude vypadat i s kandidátkou.