Primátor Vokřál: Koaliční dohoda mimo ANO je podraz

/ROZHOVOR/ Ještě v pondělí večer byl současný primátor a brněnský lídr hnutí ANO přesvědčený, že skládá novou koalici, která povede Brno další čtyři roky. Koaliční dohodu mělo hnutí ANO podepsat s ODS, lidovci a sociálními demokraty v úterý ve čtyři hodiny odpoledne. Jen o hodinu dřív však brněnská lídryně občanských demokratů oznámila, že spolu s lidovci, ČSSD a Piráty podepsali vlastní koaliční dohodu. Hnutí ANO tak i přes vítězství v letošních komunálních volbách v Brně zřejmě míří do opozice. „Je to obrovský podraz," reagoval v úterý večer končící primátor.

Jaké neshody podle vás byly příčinou zvratu v jednání o koalici?

Na pondělním jednání jsme procházeli všechny programové body, kde by mohla vzniknout jakákoliv kontroverze. Řešili jsme rezidentní pakování, bydlení, přístup k územnímu plánu i přístup k řešení dalších klíčových záležitostí. Nikdo z potenciálních koaličních partnerů neměl další připomínky třeba k tomu, jak chápeme problematiku rezidentního parkování ani k dalším tématům. Prošli jsme všechny klíčové body, které jsou pro Brno důležité. Neměli jsme sebemenší avízo, že jsme se kdekoliv nedohodli.



Máte v plánu menší strany ještě přesvědčovat, aby utvořili koalici s vámi?

Velmi mě mrzí, že jsme se o tom dozvěděli z tiskové konference. Kdyby mi někdo zavolal a řekl: „Kluci, fakt už s vámi nechceme dál pokračovat, protože s vámi máme neshodu,“ bral bych to jako krok, který umím pochopit. Neumím pochopit, že se o tom dozvídám z médií. Je to o morálním přístupu jednotlivců, kteří toto připravili. Jsme samozřejmě připravení jednat o tom, že bychom v jednáních pokračovali. Na jaké platformě, to vůbec nedokážu říci, zejména poté, co čtyři ze šesti stran mají podepsanou dohodu. Je ovšem zajímavé, že stejnou dohodu měli ve čtyři hodiny přijít podepsat sem s námi. A mezitím ale podepsali ve tři hodiny jinou.



Myslíte, že strany ke spolupráci bez vás zlákaly funkce?

ODS podlehla mámení toho, mít primátorku. Tomu rozumím, to je asi jediná věc, které rozumím. Lidovci obhájí svého prvního náměstka, Pro mě je to velkým varováním. V zásadě je důležité být u toho, mít své náměstky. Pro nás bylo podstatné vytvořit pevnou koalici bez větších opozičních problémů a bez drncání Brno dovést dál.

Dosud jste byl v koalici s lidovci a Piráty. Zlobíte se na ně více než na ODS či ČSSD?

Věřím tomu, že lidovci dělali vše pro to, aby si svoji pozici vylepšili způsobem pro mě cizím. Nejvíc mě to ale mrzí opravdu od ODS. Protože kdybychom chtěli, tak jsme v pondělí mohli udělat stejnou koalici s lidovci, případně s Piráty, ale slíbili jsme si s ODS, že dotáhneme koalici tak, abychom respektovali výsledky voleb i na městských částech. Proto mě to bolí dvojnásob. Byť v politice si člověk nemůže být jistý ničím, přesto toto považuji opravdu za něco, s čím se nejsem schopný charakterově smířit.



Kde nastal zlom? Máte pro to vysvětlení?

Zlom nastal ve chvíli, kdy lidovci dali dohromady ve spolupráci s ODS variantu, ve které KDU-ČSL a částečně ODS získali o něco více. Podle mého názoru sociální demokracie nezískala víceméně nic. Piráti získali dvě pozice. Ale jak říkám, my jsme v pondělí dostali nabídku, abychom měli v radě většinu. Tu nabídku jsme odmítli, protože když si s někým něco slíbím, tak jej nepodrazím. A my jsme si řekli, že to spolu dotáhneme. Podle mého názoru toto není úplně standardní lidské chování, byť v politice je možné vše.



Snažil jste se složením široké koalice předejít právě tomu, aby vás ostatní politické strany obešly?

Vůbec ne. Kdybychom si to podepsali s ODS už v sobotu, tak nebylo co řešit. Kdybychom se dohodli s KDU-ČSL a Piráty, bylo by to pro nás ještě pohodlnější. Ale my jsme opravdu respektovali výsledek voleb, dohodli jsme se s ODS. My jsme jim vyšli vstříc. No, jak je vidět, bylo to málo.